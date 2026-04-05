Hernán Bermúdez es vinculado a proceso por desaparición forzada

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó que obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad y protección ciudadana durante el sexenio pasado e identificado como líder de la organización ‘La Barredora’, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. De encontrarse culpable, el exfuncionario estatal podría ser condenado hasta por 60 años de prisión; por lo que se determinó un plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria.

De acuerdo a un comunicado de la FGE Tabasco, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’ o ‘comandante H0 permanecerá privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, desde donde compareció por videoconferencia. A finales de abril, Fiscalía de Tabasco cumplimentó una nueva orden de aprehensión contra Bermúdez Requena por el delito de desaparición forzada de personas. De acuerdo con las investigaciones y por los antecedentes, se ha derivado la emisión de 19 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 personas ya se encuentran vinculadas a proceso.

Por lo que la dependencia cuenta con un plazo de 15 días para acusar formalmente a Bermúdez por su probable responsabilidad de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. El 24 de marzo, el juez de control Ramón Adolfo Brown Ruiz determinó dar inicio a la etapa intermedia, por lo que empezó a correr el plazo para que la FGE Tabasco presente su acusación por escrito y solicite una pena contra el exfuncionario de seguridad. Posteriormente, el juez definirá fecha para celebrar una nueva audiencia en la que resolverá qué datos de prueba podrán ser usados ante un eventual juicio contra Bermúdez Requena.

DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO Es importante señalar que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece penas de 40 a 60 años de prisión. Dicha sanción puede incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima es del sexo femenino; además, de comprobarse la responsabilidad de un servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación para cualquier cargo o comisión pública hasta por el doble del lapso de la privación de la libertad impuesta. “De acuerdo con el Artículo 13 del CNPP, Hernán “N” se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”, señaló la dependencia. La FGE afirma que continuara con las investigaciones pertinentes hasta el total esclarecimiento de los hechos. (Con información de El Universal)

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