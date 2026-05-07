$!Vinculan a proceso a hombre por transportar 78 kilos de metanfetamina, NL

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que fue detenido en posesión de más de 78 kilos de metanfetamina fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo la vinculación de Sergio “N”.