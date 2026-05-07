Vinculan a proceso a hombre por transportar 78 kilos de metanfetamina, NL

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    Vinculan a proceso a hombre por transportar 78 kilos de metanfetamina, NL
    FGR obtuvo vinculación a proceso contra Sergio “N”, detenido en General Bravo con más de 78 kilos de metanfetamina en un vehículo. Fotos: cortesía

El hombre fue detenido el pasado 2 de mayo en el municipio de General Bravo, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre que fue detenido en posesión de más de 78 kilos de metanfetamina fue vinculado a proceso por delitos contra la salud, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), obtuvo la vinculación de Sergio “N”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/refuerza-nuevo-leon-su-seguridad-con-segunda-unidad-black-hawk-NF20520739

Según la carpeta de investigación del caso, el presunto fue detenido el pasado 2 de mayo por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cuando se desplazaba a bordo de un vehículo sobre el kilómetro 167+500 de la carretera Monterrey-Reynosa, en el ayuntamiento de General Bravo.

$!Vinculan a proceso a hombre por transportar 78 kilos de metanfetamina, NL

Al momento de su captura, al presunto le aseguraron 50 paquetes que contenían 78 kilos 649 gramos 800 miligramos de metanfetamina.

Derivado de los datos de prueba obtenidos, el presunto fue vinculado a proceso y el juez también impuso prisión preventiva oficiosa y fijó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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