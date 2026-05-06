Refuerza Nuevo León su seguridad con segunda unidad Black Hawk

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    Refuerza Nuevo León su seguridad con segunda unidad Black Hawk
    Nuevo León incorporó una segunda unidad Black Hawk a sus tareas de seguridad, la cual puede alcanzar velocidades de hasta 295 km por hora y cuenta con una autonomía cercana a los 590 km. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

La presentación de la segunda unidad Black Hawk de Nuevo León se realizó este miércoles

MONTERREY, NL.- Nuevo León incorporó una segunda unidad Black Hawk a sus tareas de seguridad, la cual puede alcanzar velocidades de hasta 295 kilómetros por hora y cuenta con una autonomía cercana a los 590 kilómetros.

La aeronave fue presentada este miércoles por el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla quien resaltó que las tareas modernas de seguridad exigen velocidad de reacción, precisión operativa y presencia total en los 51 municipios que conforman la entidad.

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Destacó que con el primer Black Hawk que se incorporó se han completado 78 misiones de alto impacto operativo y desde su creación la División Aérea ha realizado 3 mil 530 vuelos de vigilancia.

“Nuevo León es un territorio amplio, con zonas urbanas, densas, carreteras estratégicas, regiones rurales y áreas de difícil acceso. Una sola aeronave de este tipo limita la cobertura simultánea”, aseguró.

Por eso dijo que ahora se amplía la capacidad con dos Black Haw y una flota de 9 aeronaves.

“Avanzamos en la estrategia presencia total”, aseveró.

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Detalló que cada Black Hawk puede trasladar hasta 11 elementos tácticos completamente equipados.

OBJETIVOS PRIORITARIOS

Por otra parte, Escamilla resaltó que la División Aérea ha contribuido en la detención de 87 objetivos prioritarios.

Al aseguramiento de 187 arsenales de alto riesgo y a la neutralización de 129 vehículos con blindaje artesanal. Son resultados concretos que reflejan el impacto operativo de estas herramientas”, mencionó.

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Además, la primera unidad Black Hawk ha contribuido en el traslado de 9 elementos gravemente heridos y 6 misiones de ayuda humanitaria.

“Este helicóptero también fortalece nuestra capacidad de coordinación con las fuerzas federales, con las instituciones de justicia y con las autoridades municipales. Desde aire se supervisan operativos, se dirigen acciones y se mantiene una vigilancia integral del territorio”, puntualizó.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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