Capturan a coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Capturan a coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan
    La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la captura a un hombre señalado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez. FISCALÍA JALISCO

Iván Martín ‘N’ fue aprehendido el sábado mediante un operativo en la colonia San Juan de Ocotán

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la captura a un hombre señalado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez el pasado 13 de mayo de 2025 en el salón de belleza propiedad de la joven en Real del Carmen Grand, en Zapopan.

Iván Martín ‘N’ fue aprehendido el sábado mediante un operativo en la colonia San Juan de Ocotán, en la misma ciudad donde ocurrió el crimen, encabezado por agentes de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hijo-del-r1-ex-novio-de-valeria-marquez-ordeno-a-su-padre-matarla-harfuch-BB22546447

“Sin dejar de realizar las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la captura de los presuntos involucrados, esta representación social obtuvo los mandamientos judiciales necesarios para capturar a Iván Martín ‘N’ y desahogar un cateo en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan”, informó la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora detenido habría tenido participación antes, durante y después del ataque en el que fue asesinada la creadora de contenido.

La Fiscalía informó que las indagatorias permitieron establecer que los agresores utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para cometer el crimen y facilitar la huida, lo cual fue corroborado mediante el análisis de cámaras del C5 y de videovigilancia particulares.

“Para lograr su escape fueron auxiliados por el vehículo blanco, como se corroboró a través del oportuno monitoreo y seguimiento de las cámaras del C5 y cámaras de video particulares”, destacó la FGR.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/quien-fue-valeria-marquez-tiktoker-asesinada-durante-transmision-en-vivo-IM15918145

Como parte de las diligencias, las autoridades también ejecutaron un cateo en un inmueble de la Colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, donde aseguraron dos armas de fuego, una calibre .40 y otra de 9 milímetros, además de teléfonos celulares e identificaciones que serán incorporados a la investigación.

La dependencia estatal señaló que las investigaciones continúan para esclarecer por completo el caso y localizar a las demás personas presuntamente involucradas en el feminicidio.

HIJO DEL ‘R1’ HABÍA SOLICITADO A SU PADRE EL FEMINICIDIO

La captura de Iván Martín ‘N’ ocurrió días después de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘R1’, señalado por autoridades federales como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras ese operativo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones apuntan a que Francisco ‘N’, expareja de Valeria Márquez e hijo del ‘R1’, habría solicitado a su padre ordenar el feminicidio. Agregó que el hombre permanece prófugo y es buscado por las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/feminicidio-de-valeria-marquez-a-un-ano-sin-detenidos-ni-sospechosos-y-dos-lineas-de-investigacion-CF20708578

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, El R1, que cometan el feminicidio”, declaró el funcionario durante la conferencia.

El caso de Valeria Márquez generó una fuerte reacción en redes sociales y reavivó el debate sobre la violencia contra las mujeres y los riesgos que enfrentan las creadoras de contenido, debido a que el ataque quedó registrado parcialmente durante la transmisión.

(Con información de Reforma)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Influencers

Localizaciones


Jalisco
México

Organizaciones


FGE

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Más de 10 mil trabajadores de Stellantis se integran a estrategia de seguridad en Saltillo

Más de 10 mil trabajadores de Stellantis se integran a estrategia de seguridad en Saltillo
Los alumnos coahuilenses de los grados superiores en primaria no han logrado consolidar la habilidad de la escritura.

Coahuila: Cinco de cada 10 alumnos de primaria no alcanza el nivel esperado al escribir
La Comisión no tiene una fecha límite para concluir sus trabajos y continuará operando hasta agotar la encomienda recibida por el rector.

Analizará la UNAM el origen de anomalías en el examen en línea
”En Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen”, afirmó Morena.

Se deslinda Morena de hermano del ‘R1’; dice que fue expulsado del partido en 2025
Fueron asegurados alrededor de 3 mil litros de precursores químicos y diverso equipo empleado para la fabricación de narcóticos.

Inhabilita Marina tres narcolaboratorios en Sinaloa

Ante las consignas de que mintió con la reforma, Sheinbaum dijo en voz baja “no mentí”

Reclaman maestros incumplimiento a Sheinbaum en Oaxaca

El INAH desmintió que el recinto haya sido rentado para alguna actividad de corte social.

Desmiente el INAH a influencer sobre renta del Castillo de Chapultepec
Migrantes intentan cruzar desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 31 de julio de 2026. (AP Foto/Antonio Sempere)

Instalará España una valla de contención entre Ceuta y Marruecos tras avalancha con 67 muertos