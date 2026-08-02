Capturan a coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez en Zapopan

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó la captura a un hombre señalado como presunto coautor material del feminicidio de la influencer Valeria Márquez el pasado 13 de mayo de 2025 en el salón de belleza propiedad de la joven en Real del Carmen Grand, en Zapopan. Iván Martín ‘N’ fue aprehendido el sábado mediante un operativo en la colonia San Juan de Ocotán, en la misma ciudad donde ocurrió el crimen, encabezado por agentes de la Vicefiscalía Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

“Sin dejar de realizar las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la captura de los presuntos involucrados, esta representación social obtuvo los mandamientos judiciales necesarios para capturar a Iván Martín ‘N’ y desahogar un cateo en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan”, informó la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora detenido habría tenido participación antes, durante y después del ataque en el que fue asesinada la creadora de contenido. La Fiscalía informó que las indagatorias permitieron establecer que los agresores utilizaron una motocicleta y un automóvil blanco para cometer el crimen y facilitar la huida, lo cual fue corroborado mediante el análisis de cámaras del C5 y de videovigilancia particulares. “Para lograr su escape fueron auxiliados por el vehículo blanco, como se corroboró a través del oportuno monitoreo y seguimiento de las cámaras del C5 y cámaras de video particulares”, destacó la FGR.

Como parte de las diligencias, las autoridades también ejecutaron un cateo en un inmueble de la Colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, donde aseguraron dos armas de fuego, una calibre .40 y otra de 9 milímetros, además de teléfonos celulares e identificaciones que serán incorporados a la investigación. La dependencia estatal señaló que las investigaciones continúan para esclarecer por completo el caso y localizar a las demás personas presuntamente involucradas en el feminicidio.

HIJO DEL ‘R1’ HABÍA SOLICITADO A SU PADRE EL FEMINICIDIO La captura de Iván Martín ‘N’ ocurrió días después de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘R1’, señalado por autoridades federales como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras ese operativo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las investigaciones apuntan a que Francisco ‘N’, expareja de Valeria Márquez e hijo del ‘R1’, habría solicitado a su padre ordenar el feminicidio. Agregó que el hombre permanece prófugo y es buscado por las autoridades.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, El R1, que cometan el feminicidio”, declaró el funcionario durante la conferencia.

El caso de Valeria Márquez generó una fuerte reacción en redes sociales y reavivó el debate sobre la violencia contra las mujeres y los riesgos que enfrentan las creadoras de contenido, debido a que el ataque quedó registrado parcialmente durante la transmisión. (Con información de Reforma)

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