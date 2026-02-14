Vinculan a proceso a menor de 14 años por apuñalar a menor fuera de secundaria en Tláhuac

TE PUEDE INTERESAR: Violencia escolar en Tláhuac deja un adolescente apuñalado con perforación pulmonar y otro detenido

Personas que se encontraban en el lugar retuvieron al probable responsable y lo entregaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público. El menor lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con la investigación ministerial, la víctima caminaba por la vía pública acompañado de su tío y sus primos cuando fue interceptado por un compañero de la secundaria, quien presuntamente lo agredió físicamente y posteriormente lo lesionó en repetidas ocasiones con un arma blanca.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX ) obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, agravadas, en perjuicio de otro menor de edad, por hechos ocurridos el 11 de febrero de 2026 en la alcaldía Tláhuac.

VINCULAN A PROCESO A JOVEN POR AGRESIÓN Y LO INGRESAN A INTERNAMIENTO PREVENTIVO

Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó vincular a proceso al adolescente e impuso como medida cautelar su ingreso al Centro Especializado de Internamiento Preventivo para Adolescentes. También fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina informó que mantiene el compromiso de investigar con rigor los delitos que atentan contra la vida, en especial los que afectan a niñas, niños y adolescentes, y de actuar con prontitud y solidez jurídica para que quienes resulten responsables enfrenten la justicia.

¿QUÉ SABE SOBRE LA AGRESIÓN?

Diversos medios reportaron que los hechos ocurrieron la tarde del 11 de febrero de 2026 en la calzada Guillermo Prieto, colonia La Conchita. La agresión quedó registrada en un video que se difundió ampliamente en redes sociales.

Según los primeros reportes, la riña entre los dos menores se registró durante el cambio de turno escolar.

Guadalupe Mendoza, abuela del menor lesionado, identificado como Jeremy, explicó en entrevista con TELEDIARIO que su nieto fue presuntamente agredido por un adolescente de 14 años que no asistía a la misma secundaria.

La cronología refiere que Jeremy estaba por ingresar al plantel educativo cuando observó que se registraba una situación entre otros estudiantes. Al acercarse, comenzó a ser agredido.

DIFUNDEN VIDEO EN REDES SOCIALES DEL MOMENTO DE LA AGRESIÓN

Un video difundido en redes muestra a ambos adolescentes golpeándose hasta caer al suelo, mientras otros estudiantes observan, incitan la pelea y se ríen. En el registro también se escuchan insultos dirigidos al menor lesionado, mientras comienzan a observarse manchas de sangre en su espalda.

La pelea fue detenida por una familiar que acudía a dejar a su hijo a la escuela. De acuerdo con los familiares, el director del plantel se encontraba en la entrada, pero no intervino.

ANTE FALTA DE AMBULANCIA TRASLADAN A MENOR HERIDO AL HOSPITAL EN AUTO PARTICULAR; PERMANECE GRAVE

Familiares señalaron que no se presentó ninguna ambulancia en el lugar, por lo que el menor fue trasladado en un vehículo particular al Hospital General de Tláhuac, donde permanecía grave.

Posteriormente, el 13 de febrero, el medio N+ informó que familiares de Jeremy permanecieron durante la noche frente al Hospital Infantil de Legaría, donde el menor fue internado en estado grave.

De acuerdo con el reporte médico compartido por la familia, el adolescente permanece en terapia intensiva tras ser intubado.

MENOR AGREDIDO TUVO QUE SER OPERADO DE EMERGENCIA ANTE LESIONES

Jeremy fue operado de emergencia en el hospital de Tláhuac, intervención que duró aproximadamente tres horas. Según el informe médico referido por la familia, presentó múltiples lesiones internas, entre ellas perforación pulmonar, daño en el tórax, perforación intestinal y afectaciones en el bazo, además de lesiones relacionadas con el apéndice.

Para recibir atención pediátrica especializada, fue trasladado posteriormente al Hospital Infantil de Legaría, donde continúa su atención médica y evolución clínica bajo observación.

FAMILIARES PIDEN JUSTICIA

La familia del menor agredido ha solicitado justicia por lo ocurrido. Guadalupe Mendoza informó que Jeremy es el mayor de tres hermanos, estudiante y aficionado al futbol.

También señaló que confían en que las autoridades actúen conforme a derecho respecto del adolescente señalado como responsable, quien ya se encuentra detenido y vinculado a proceso.

El estado de salud del menor permanece como grave, y su evolución dependerá de la respuesta de su organismo tras las intervenciones médicas realizadas.