Violencia escolar en Tláhuac deja un adolescente apuñalado con perforación pulmonar y otro detenido

Jeremy ‘N’, es un estudiante de secundaria que fue apuñalado presuntamente por un compañero de 14 años, se encuentra grave en el hospital; mientras que el menor agresor, identificado como Diego Kevin ‘N’ fue detenido al ser señalado de provocar las heridas graves y golpeado por adultos antes de su aprehensión.

Se trata de un nuevo caso de violencia escolar en la Escuela Secundaria Diurna “Alfonso Caso Andrade” Número 324, en la alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México, la agresión fue registrada el miércoles 11 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón analiza sancionar a padres por riñas y carreras de menores

Jeremy fue trasladado del Hospital General de Tláhuac al Pediátrico de Legaria, donde es atendido por las heridas que le habría provocado otro adolescente, tras una pelea.

A su vez, se reveló un video previo a la detención del menor agresor por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el periodista de nota roja Carlos Jiménez publicó el momento en que Diego Kevin ‘N’ es golpeado por adultos, luego que padres de familia, estudiantes y autoridades se percataran de la riña y apuñalamiento.

En el material se observa como tres hombres adultos patean en el suelo al joven, en el lugar, también estaban presentes un grupo de mujeres, quienes pidieron que se detuviera al menor; ahí es cuando agentes de la SSC finalmente subieron al estudiante a la patrulla, antes de ser linchado.

“¡Ya déjenlo!” y “Déjenlo, es un chamaco”, las peticiones que se escucharon durante la agresión.

TE PUEDE INTERESAR: Riñas estudiantiles resurgen en secundaria de Monclova; refuerzan seguridad

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA SECUNDARIA DE TLÁHUAC?

El pasado 11 de febrero, sobre la calzada Guillermo Prieto, colonia La Conchita, dos menores de edad protagonizaron una pelea durante el cambio de turno de la secundaria.

En redes sociales se difundió un video en redes sociales donde muestra el momento en el que ambos adolescentes se golpean hasta caer en el suelo, a su alrededor un grupo de estudiantes que incitaban la pelea y reían, el paso de segundos muestra como comienzan a aparecer manchas de sangre en la espalda de uno de ellos.

Luego que un familiar logró detener la pelea, trasladaron en un vehículo particular al Hospital General de Tláhuac, donde le fue diagnosticado perforación en un pulmón, la perdida del bazo, laceración en el riñón y perdida de una parte del intestino.

TE PUEDE INTERESAR: Tráfico pesado, atrapados por horas hasta peleas: colapsan avenidas aledañas a plaza comercial de Monterrey

De acuerdo con la abuela de Jeremy, Guadalupe Mendoza, el estudiante cuenta con dos perforaciones más en el pulmón que no habían sido detectadas, por lo que será intubado.

Señaló para el medio de comunicación El Universal que “acabo de salir del hospital, el reporte médico, mi nieto acaba de llegar del Hospital de Tláhuac y no se habían dado cuenta de que mi nieto traía otras dos perforaciones en el pulmón, en lugar de ser una son tres, entonces ahorita se agravó en el transcurso del traslado y mi nieto lo van a intubar, puede perder la vida”.

La mujer pidió a la SSC de la CDMX que se acuse al otro menor de edad detenido de intento de homicidio y no únicamente por las lesiones.

“No quiero que se maneje esto nada más como lesiones, que se maneje como intento de homicidio, ese niño no puede quedar sin que no lo juzguen”, señaló Mendoza.

TE PUEDE INTERESAR: Alarma estudiante armado en secundaria de Salinas Victoria, Nuevo León

NAVAJA USADA EN RIÑA FUE COMPRADA POR $200 Y EN INTERNET

El periodista Carlos Jiménez también difundió la imagen de la navaja que le fue asegurada al menor. Se trata de un arma blanda con mango negro y la hoja está personalizada con una calcomanía de calaveras.

Los objetos de este tipo se comercializan en internet como artículos decorativos o de colección, en plataformas pueden llegar a los 200 pesos mexicanos.

Por su sencillez para adquirir y alcance de cualquier comprador, no cuenta con filtros claros para evitar su venta a menores de edad y sólo cuenta con la advertencia: “No dejar al alcance de los niños. La navaja contiene filo, por lo que se recomienda extremo cuidado al manejo de la misma para evitar cualquier tipo de accidente”.