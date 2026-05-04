Vinculan a proceso al ‘El Jardinero’, supuesto número dos del CJNG
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Según la Secretaría de Seguridad, se desplegaron 500 elementos de la Marina para interceptar a Audias ‘N’, quien se resguardaba en una cabaña en Nayarit, con un aproximado de 60 personas armadas
El 4 de mayo se reportó que Audias ‘N’, también conocido como ‘El Jardinero’, fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de portación de armas y cargadores de uso exclusivo militar.
Audias ‘N’ fue detenido el 27 de abril, por elementos de la Marina, en el estado de Nayarit. Aunque las autoridades lo establecen como el posible segundo al mando del CJNG, la Fiscalía General de la República únicamente lo ha vinculado a delitos de portación de armas y de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La audiencia tuvo lugar en el juzgado de Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. La sesión fue virtual. El detenido no estuvo físicamente en el juzgado. Hasta el momento, se ha implementado prisión preventiva y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Según las autoridades, Audias está considerado como uno de los posibles líderes sustitutos del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, el 22 de febrero del 2026.