Vinculan a proceso al ‘El Jardinero’, supuesto número dos del CJNG

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    Vinculan a proceso al ‘El Jardinero’, supuesto número dos del CJNG
    Audias ‘N’, alias ‘El Jardinero’, fue vinculado a proceso por posesión de armas exclusivas del Ejército Vanguardia

Según la Secretaría de Seguridad, se desplegaron 500 elementos de la Marina para interceptar a Audias ‘N’, quien se resguardaba en una cabaña en Nayarit, con un aproximado de 60 personas armadas

El 4 de mayo se reportó que Audias ‘N’, también conocido como ‘El Jardinero’, fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de portación de armas y cargadores de uso exclusivo militar.

Audias ‘N’ fue detenido el 27 de abril, por elementos de la Marina, en el estado de Nayarit. Aunque las autoridades lo establecen como el posible segundo al mando del CJNG, la Fiscalía General de la República únicamente lo ha vinculado a delitos de portación de armas y de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La audiencia tuvo lugar en el juzgado de Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. La sesión fue virtual. El detenido no estuvo físicamente en el juzgado. Hasta el momento, se ha implementado prisión preventiva y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

https://vanguardia.com.mx/opinion/investiga-fgr-inmobiliarias-de-saltillo-ligadas-al-jardinero-EE20356147

Según las autoridades, Audias está considerado como uno de los posibles líderes sustitutos del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, el 22 de febrero del 2026.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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