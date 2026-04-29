Investiga FGR inmobiliarias de Saltillo, ligadas al ‘Jardinero’

El líder de una poderosa célula del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) en Michoacán, Nayarit y Zacatecas, según agencias de inteligencia de Estados Unidos, tejió amistades y alianzas en esta entidad.

Las redes de poder y de tráfico de influencias de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, recientemente detenido por la Secretaría de Marina , se extendieron a Coahuila .

Información en poder de la Fiscalía General de la República (FGR) advierte que una conocida empresa inmobiliaria de Saltillo diseñó y comenzó a edificar una residencia de Audias, en Nayarit, que se quedó en obra negra.

El tema da para más, pero eso lo veremos en próximas entregas...

10 de 10 en seguridad

Con operativos 10 de 10, el fiscal general de justicia, Federico Fernández Montañez, recorrerá los 38 municipios de la entidad para reforzar la seguridad pública en las cinco regiones de Coahuila.

Desde San Pedro, el funcionario estatal destacó que los operativos se llaman 10 de 10 porque participan 10 dependencias, como alumbrado público, Simas y servicios primarios.

Fernández Montañez, en compañía de la alcaldesa Brenda García, visitó ayer el mercado Juárez y ahí anunció en redes sociales que el programa se hará extensivo a los 38 municipios.

“Voy a estar visitando los 38 ayuntamientos, por instrucciones del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, para implementar este programa y aumentar la seguridad pública en todos los municipios”, dijo.

Freak legislativo

La tribuna legislativa ha sido históricamente un espacio para el debate, la oratoria y la confrontación de ideas.

Pero la próxima legislatura local va a dar a los coahuilenses inesperadas oportunidades para apreciar el talento de algunos legisladores, por la comedia y el sainete.

Agudos políticos del Partido Revolucionario Institucional y de Morena se dicen ansiosos por ser testigos de un debate en tribuna entre los próximos diputados, Héctor Miguel García, del PRI, y Diego del Bosque, de Morena.

Imaginen ustedes la estrambótica corte legislativa, con las hilarantes expresiones del afásico gesticulador y el silvestre barman cabaretero.

En su descargo, ni el Gachupín ni Diego tienen la culpa de figurar en esta exótica troupe de vodevil...

Jericó, el soñador

El diputado federal, Jericó Abramo Masso, no se amilana e insiste en la próxima aprobación de la nueva ley de Gastos Médicos Mayores, que propuso ante el Congreso de la Unión.

La iniciativa del legislador sarapero estaba para su discusión el martes pasado, pero fue retirada, según dicen, a petición de las empresas aseguradoras, que pidieron tiempo para su análisis.

En entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, Abramo Masso dijo ayer que la iniciativa de ley se volverá a agendar en los próximos 20 días en el Congreso de la Unión.

Difícil de creer...

La diferencia

No es por intrigar, pero hay que reconocer que el mejor registro de campaña de los candidatos a diputados locales de Morena se dio recientemente en Monclova, con Poncho Almeraz.

Cientos de personas acompañaron al aspirante de la 4T, a pesar del caluroso clima, y en la marcha se vieron ex obreros de Altos Hornos de México, ciudadanos y simpatizantes de Morena y de Almeraz.

Se notó organización y planeación, cosa muy difícil de hallar en partidos de oposición, pero ya se vio que cuando se quiere, se puede.

Ni en Torreón ni en Saltillo los candidatos de Morena pudieron lograr lo que en Monclova.