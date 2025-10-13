Vinculan a proceso al influencer Rodolfo ‘N’, conocido como Wero Bisnero, por homicidio calificado
Rodolfo ‘N’ fue detenido tras el homicidio de Renata ‘N’ en Atizapán de Zaragoza; el juez dictó prisión preventiva
La Fiscalía del Estado de México informó que un juez determinó vincular a proceso a Rodolfo ‘N’, influencer de finanzas conocido como Wero Bisnero, por su presunta participación en homicidio calificado ocurrido en Atizapán de Zaragoza. La víctima fue identificada con el nombre de Renata.
Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ASESINATO DE RENATA A MANOS DE ‘EL WERO BISNERO’?
De acuerdo con la información recabada por las autoridades mexiquenses, el crimen se registró durante el primer fin de semana de octubre en el conjunto residencial Loma Antigua, ubicado en la Zona Esmeralda.
Al arribar al lugar, los peritos encontraron una puerta de vidrio corredizo completamente rota, con fragmentos esparcidos en la sala-comedor del departamento de la víctima, identificada como Renata ‘N’.
Según reportes del periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, el día del asesinato, Rodolfo ‘N’ habría tenido una discusión con la víctima. Posteriormente, el presunto agresor subió al octavo piso del condominio y atacó a Renata con un arma blanca frente a la puerta del departamento, donde se encontraba su hija.
RODOLFO ‘N’ PRESUNTAMENTE INTENTÓ QUEMAR SU ROPA MANCHADA CON SANGRE; LO DETIENEN EN ROPA INTERIOR
Dentro de la vivienda, cerca del lugar donde quedó el cuerpo, se localizaron huellas de pies con manchas de sangre; algunas corresponden a un adulto y otras a una menor de edad, probablemente la hija de Renata.
Además, en el horno debajo de la estufa, los oficiales hallaron ropa que presuntamente pertenecía al influencer. Se informó que Rodolfo ‘N’ y su esposa habrían intentado quemar la evidencia del crimen, por lo que al momento de su detención, él fue sorprendido únicamente en ropa interior.
Rodolfo ‘N’ fue capturado el 5 de octubre tras un reporte de los guardias privados del conjunto residencial Loma Antigua, quienes alertaron a la Policía Municipal sobre una mujer tirada en el piso con lesiones graves.
Afuera del predio, las autoridades localizaron la camioneta blanca del presunto agresor, con manchas de sangre en la manija de la puerta del conductor, donde aparentemente planeaba escapar.
Durante la intervención, los elementos de seguridad encontraron al influencer en ropa interior y con sangre en el cuerpo, mientras que su esposa, Ana Paulina ‘N’, fue detenida por presuntamente ayudar a ocultar evidencias del homicidio. Entre los indicios recolectados, se constató el intento de quemar ropa en un horno, supuestamente para eliminar rastros del crimen.
RODOLFO ‘N’, CONOCIDO COMO ‘EL WERO BISNERO’ PERMANECERÁ DOS MESES EN PRISIÓN PREVENTIVA
El juez que conoce del caso estableció que Rodolfo ‘N’ permanecerá en prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación complementaria, la cual tiene un plazo máximo de dos meses.
Las autoridades continuarán recopilando pruebas, incluyendo los indicios encontrados en el lugar de los hechos y el análisis de la ropa y huellas halladas, para determinar con precisión la dinámica del homicidio y la participación de los implicados.
El caso ha generado atención mediática por la figura pública del acusado, mientras las autoridades del Estado de México mantienen operativo de seguimiento y vigilancia en el conjunto residencial donde ocurrieron los hechos.