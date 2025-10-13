$!Vinculan a proceso al influencer Rodolfo ‘N’, conocido como Wero Bisnero, por homicidio calificado

La Fiscalía del Estado de México informó que un juez determinó vincular a proceso a Rodolfo ‘N’, influencer de finanzas conocido como Wero Bisnero, por su presunta participación en homicidio calificado ocurrido en Atizapán de Zaragoza. La víctima fue identificada con el nombre de Renata. Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es ‘El Wero Bisnero’? Detienen a influencer sospechoso de feminicidio en Atizapán de Zaragoza

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ASESINATO DE RENATA A MANOS DE ‘EL WERO BISNERO’? De acuerdo con la información recabada por las autoridades mexiquenses, el crimen se registró durante el primer fin de semana de octubre en el conjunto residencial Loma Antigua, ubicado en la Zona Esmeralda. Al arribar al lugar, los peritos encontraron una puerta de vidrio corredizo completamente rota, con fragmentos esparcidos en la sala-comedor del departamento de la víctima, identificada como Renata ‘N’. Según reportes del periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, el día del asesinato, Rodolfo ‘N’ habría tenido una discusión con la víctima. Posteriormente, el presunto agresor subió al octavo piso del condominio y atacó a Renata con un arma blanca frente a la puerta del departamento, donde se encontraba su hija.