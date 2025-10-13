Vinculan a proceso al influencer Rodolfo ‘N’, conocido como Wero Bisnero, por homicidio calificado

México
/ 13 octubre 2025
    Vinculan a proceso al influencer Rodolfo ‘N’, conocido como Wero Bisnero, por homicidio calificado
    Rodolfo ‘N’, influencer financiero conocido como Wero Bisnero, fue vinculado a proceso por homicidio calificado en Atizapán de Zaragoza y permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación. FOTO: VANGUARDIA

Rodolfo ‘N’ fue detenido tras el homicidio de Renata ‘N’ en Atizapán de Zaragoza; el juez dictó prisión preventiva

La Fiscalía del Estado de México informó que un juez determinó vincular a proceso a Rodolfo ‘N’, influencer de finanzas conocido como Wero Bisnero, por su presunta participación en homicidio calificado ocurrido en Atizapán de Zaragoza. La víctima fue identificada con el nombre de Renata.

Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es ‘El Wero Bisnero’? Detienen a influencer sospechoso de feminicidio en Atizapán de Zaragoza

$!Vinculan a proceso al influencer Rodolfo ‘N’, conocido como Wero Bisnero, por homicidio calificado

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ASESINATO DE RENATA A MANOS DE ‘EL WERO BISNERO’?

De acuerdo con la información recabada por las autoridades mexiquenses, el crimen se registró durante el primer fin de semana de octubre en el conjunto residencial Loma Antigua, ubicado en la Zona Esmeralda.

Al arribar al lugar, los peritos encontraron una puerta de vidrio corredizo completamente rota, con fragmentos esparcidos en la sala-comedor del departamento de la víctima, identificada como Renata ‘N’.

Según reportes del periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, el día del asesinato, Rodolfo ‘N’ habría tenido una discusión con la víctima. Posteriormente, el presunto agresor subió al octavo piso del condominio y atacó a Renata con un arma blanca frente a la puerta del departamento, donde se encontraba su hija.

$!Vinculan a proceso al influencer Rodolfo ‘N’, conocido como Wero Bisnero, por homicidio calificado

RODOLFO ‘N’ PRESUNTAMENTE INTENTÓ QUEMAR SU ROPA MANCHADA CON SANGRE; LO DETIENEN EN ROPA INTERIOR

Dentro de la vivienda, cerca del lugar donde quedó el cuerpo, se localizaron huellas de pies con manchas de sangre; algunas corresponden a un adulto y otras a una menor de edad, probablemente la hija de Renata.

Además, en el horno debajo de la estufa, los oficiales hallaron ropa que presuntamente pertenecía al influencer. Se informó que Rodolfo ‘N’ y su esposa habrían intentado quemar la evidencia del crimen, por lo que al momento de su detención, él fue sorprendido únicamente en ropa interior.

Rodolfo ‘N’ fue capturado el 5 de octubre tras un reporte de los guardias privados del conjunto residencial Loma Antigua, quienes alertaron a la Policía Municipal sobre una mujer tirada en el piso con lesiones graves.

Afuera del predio, las autoridades localizaron la camioneta blanca del presunto agresor, con manchas de sangre en la manija de la puerta del conductor, donde aparentemente planeaba escapar.

Durante la intervención, los elementos de seguridad encontraron al influencer en ropa interior y con sangre en el cuerpo, mientras que su esposa, Ana Paulina ‘N’, fue detenida por presuntamente ayudar a ocultar evidencias del homicidio. Entre los indicios recolectados, se constató el intento de quemar ropa en un horno, supuestamente para eliminar rastros del crimen.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan a Itzel Díaz sin vida, desapareció el 7 de octubre en el Edomex, tras salir a cenar

RODOLFO ‘N’, CONOCIDO COMO ‘EL WERO BISNERO’ PERMANECERÁ DOS MESES EN PRISIÓN PREVENTIVA

El juez que conoce del caso estableció que Rodolfo ‘N’ permanecerá en prisión preventiva durante el tiempo que dure la investigación complementaria, la cual tiene un plazo máximo de dos meses.

Las autoridades continuarán recopilando pruebas, incluyendo los indicios encontrados en el lugar de los hechos y el análisis de la ropa y huellas halladas, para determinar con precisión la dinámica del homicidio y la participación de los implicados.

El caso ha generado atención mediática por la figura pública del acusado, mientras las autoridades del Estado de México mantienen operativo de seguimiento y vigilancia en el conjunto residencial donde ocurrieron los hechos.

Temas


Feminicidios
Influenza
Vinculación A Proceso

Localizaciones


Edomex

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este viernes se vence el plazo para que México entregue mil 143 millones de metros cúbicos de agua.

‘Ahoga’ falta de financiamiento la modernización del Tratado de Aguas Binacionales, afirma experto

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario