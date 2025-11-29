Viva Aerobus y Volaris cancelan vuelos por seguridad en aviones A320: estos son los estados afectados

Las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus anunciaron cancelaciones y retrasos en múltiples rutas del país durante las próximas 48 a 72 horas, luego de detener parte de sus aeronaves Airbus A320 para instalar una actualización de software obligatoria. Esta medida responde a una Directiva de Aeronavegabilidad internacional emitida por EASA (European Union Aviation Safety Agency) luego del incidente del pasado 30 de octubre que involucró a un avión A320 de JetBlue. Cabe mencionar que la interrupción de vuelos afecta operaciones nacionales e internacionales, y podría extenderse a la mayoría de aeropuertos de México, dependiendo del progreso de las revisiones. ¿QUÉ PASÓ CON LOS AVIÓNES DE VIVA AEROBUS Y VOLARIS? La actualización obligatoria surge tras el hallazgo de una posible corrupción de datos causada por intensa radiación solar, lo que habría contribuido a una pérdida repentina de altitud en un vuelo JetBlue (Cancún–Newark) el pasado 30 de octubre, que dejó 15 pasajeros hospitalizados. EASA emitió la AD No. 2025-0268-E, que exige revisar el software de las Flight Control Computers (FCC) de todos los aviones A319, A320 y A321, incluidos los modelos A320neo.

Esta directiva impacta más de 6,000 aeronaves en el mundo, incluyendo parte de las flotas mexicanas.

Hasta ahora, las primeras cancelaciones confirmadas se registraron en el Aeropuerto Internacional Abraham González – Ciudad Juárez, Chihuahua. Vuelos afectados con rutas hacia:

Guadalajara Veracruz Ciudad de México

Con base en los hubs de Volaris y Viva Aerobus, así como en sus rutas A320, los estados con mayor probabilidad de afectaciones son:

Ciudad de México (AICM y AIFA)

Jalisco (Guadalajara)

Nuevo León (Monterrey)

Quintana Roo (Cancún)

Baja California (Tijuana)

Yucatán (Mérida)

Chihuahua (Ciudad Juárez) - ya confirmadas-

Coahuila

Sinaloa (Culiacán, Mazatlán)

Sonora (Hermosillo)

Veracruz

Oaxaca

Puebla

Guanajuato (León–BJX)

La afectación es dinámica, dependiendo de la disponibilidad de aeronaves que reingresen al servicio una vez actualizadas. TE PUEDE INTERESAR: Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus Volaris informó que realizará la mayoría de las actualizaciones entre sábado y domingo, por lo que toda su red de rutas podría registrar:

Cancelaciones de última hora

Retrasos prolongados

Reprogramación automática sin costo

La aerolínea pide a sus usuarios revisar el estatus del vuelo antes de acudir al aeropuerto y ofrece cambios sin costo en:

Mis Reservas en su sitio web

WhatsApp oficial

La compañía aseguró que trabaja con Airbus y autoridades mexicanas para retomar la normalidad lo antes posible. Viva Aerobus, por su parte, confirmó que parte de su flota permanecerá en tierra hasta que concluya la actualización. ¿VOLARÁS? AEROLÍNEAS RECOMIENDAN LO SIGUIENTE La actualización comenzó desde el viernes 28 y se podría extender todo el fin de semana (sábado y domingo). Esto puede provocar que se modifiquen vuelos en todo el país Por lo anterior, las aerolíneas de Volaris y Viva Aerobus pidieron a las personas que planean volar o que ya compraron boletos estar atentos a:

Sitio web oficial

Notificaciones enviadas a los datos de contacto de cada reserva

La AFAC (Agencia Federal de Aviación Civil) iniciará revisiones en todas las aeronaves Airbus A320 operadas en México. El objetivo:

Garantizar máximas condiciones de seguridad operativa

Supervisar cumplimiento de la directiva internacional

Reforzar vigilancia después del incidente global

El personal de EPAC brindará apoyo a pasajeros en los aeropuertos, mientras que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) emitió una advertencia general a todos los usuarios de su red. La afectación no es exclusiva de México. Operadores internacionales como American Airlines, Delta, United y All Nippon Airways confirmaron más de 250 aeronaves afectadas. La corrección de software toma aprox. 2 horas por aeronave, pero la acumulación masiva de vuelos provoca disrupciones de mayor duración. Aunque la interrupción genera retrasos importantes en México y el mundo, las aerolíneas coinciden en que la seguridad es su prioridad. La actualización obligatoria de software evitará riesgos futuros en uno de los modelos más utilizados a nivel global. En México, las afectaciones se concentrarán principalmente en rutas operadas por Volaris y Viva Aerobus, con impacto particular en Ciudad Juárez, Guadalajara, CDMX, Veracruz, Monterrey, Cancún, Tijuana y otros estados clave de su red A320. ¿QUÉ HACER SI CANCELARON MI VUELO? Si tu vuelo fue cancelado y no sabes qué hacer, puedes seguir estos 5 pasos.

1.Para Volaris deberás entrar a ‘Mis Reservas’, en su sitio web o bien, pedir orientación vía WhatsApp; para Viva Aerobus ingresa a vivaaerobus.com o bien, también solicita apoyo en WhatsApp. 2. Acepta la reprogramación sin costo. Ambas aerolíneas están otorgando cambios gratuitos. 3. Mantente atento a tu correo y teléfonoLas aerolíneas están enviando notificaciones automáticas. 4. Llega con anticipación al aeropuerto solo si tu vuelo aparece como confirmadoDe lo contrario, podrías encontrar filas saturadas o personal limitado. 5. Solicita apoyo EPAC en el aeropuertoPersonal especializado está disponible para orientar a pasajeros afectados.