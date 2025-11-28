Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus

Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos. Volaris informó a sus clientes que Airbus, fabricante de aeronaves, ha notificado oficialmente que se debe realizar una actualización de software en gran parte de los aviones de la familia A320 a nivel global. A lo que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) informó que todas las naves de Airbus deben estar en tierra por varias horas e incluso días. TE PUEDE INTERESAR: Alistan rediseño de espacio aéreo Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris efectuará la actualización en toda su flota, cancelando y retrasando todos sus vuelos en las próximas 48 a 72 horas. “La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”, apuntó la empresa. Posteriormente, regresará a la normalidad operativa, aseguró.

La empresa estará actualizando la información de sus vuelos a través de sus canales digitales y ofrecerá opciones y alternativas de reprogramación de vuelos sin costo para sus clientes, a través del sitio web www.volaris.com, sección Mis Reservas, o vía WhatsApp. Solicitó a sus clientes revisar el estatus de su vuelo antes de presentarse en el aeropuerto. Volaris afirmó que lamenta los inconvenientes que esta circunstancia, que impacta a la aviación en todo el mundo afectando a miles de aeronaves, ocasiona a sus clientes, y expresa su compromiso de informar oportunamente sobre los avances. TE PUEDE INTERESAR: Delta y Aeroméxico continuarán su alianza; Tribunal de Estados Unidos suspende orden de Trump temporalmente Volaris continuará trabajando en colaboración con las autoridades y con Airbus, reitera que su más alta prioridad es la seguridad de sus clientes y tripulantes, y reafirma su compromiso con la confiabilidad operativa, la conectividad y la calidad en el servicio, añadió. Con más de 27 millones de viajeros, Volaris es la aerolínea más usada del país. Por otro lado, Viva Aerobus informó desconocer cuándo se realizará la actualización a las aeronaves, así como el tiempo que los aviones deberán permanecer en tierra, pero anunció que cualquier cambio se dará a conocer a través de medios oficiales, redes sociales y su sitio web vivaerobus.com.