Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus

México
/ 28 noviembre 2025
    Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
    Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos. FOTO: ESPECIAL

Instó a “detener inmediatamente los vuelos” de 6 mil de sus aviones A320 para reemplazar urgentemente un programa de control de vuelo

Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Volaris informó a sus clientes que Airbus, fabricante de aeronaves, ha notificado oficialmente que se debe realizar una actualización de software en gran parte de los aviones de la familia A320 a nivel global.

A lo que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) informó que todas las naves de Airbus deben estar en tierra por varias horas e incluso días.

Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris efectuará la actualización en toda su flota, cancelando y retrasando todos sus vuelos en las próximas 48 a 72 horas.

“La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”, apuntó la empresa. Posteriormente, regresará a la normalidad operativa, aseguró.

La empresa estará actualizando la información de sus vuelos a través de sus canales digitales y ofrecerá opciones y alternativas de reprogramación de vuelos sin costo para sus clientes, a través del sitio web www.volaris.com, sección Mis Reservas, o vía WhatsApp.

Solicitó a sus clientes revisar el estatus de su vuelo antes de presentarse en el aeropuerto. Volaris afirmó que lamenta los inconvenientes que esta circunstancia, que impacta a la aviación en todo el mundo afectando a miles de aeronaves, ocasiona a sus clientes, y expresa su compromiso de informar oportunamente sobre los avances.

Volaris continuará trabajando en colaboración con las autoridades y con Airbus, reitera que su más alta prioridad es la seguridad de sus clientes y tripulantes, y reafirma su compromiso con la confiabilidad operativa, la conectividad y la calidad en el servicio, añadió. Con más de 27 millones de viajeros, Volaris es la aerolínea más usada del país.

Por otro lado, Viva Aerobus informó desconocer cuándo se realizará la actualización a las aeronaves, así como el tiempo que los aviones deberán permanecer en tierra, pero anunció que cualquier cambio se dará a conocer a través de medios oficiales, redes sociales y su sitio web vivaerobus.com.

Aunque sí confirmó haber recibido la notificación oficial de Airbus y de la EASA. Reiteró que trabajan de la mano para agilizar el proceso lo más posible y minimizar las repercusiones en los itinerarios.

Adelantó que, conforme avance la implementación, informará puntualmente a los pasajeros sobre los vuelos afectados y ofrecerá soluciones y alternativas para la reprogramación de sus viajes.

Viva Aerobús reiteró que la seguridad “es y seguirá siendo” su prioridad, y agradeció a los usuarios la comprensión ante una disposición que impacta a aerolíneas en todo el mundo. La empresa pidió a los viajeros mantenerse atentos.

AIRBUS FRENA VUELOS

Airbus instó a “detener inmediatamente los vuelos” de 6 mil de sus aviones A320 para reemplazar urgentemente un programa de control de vuelo vulnerable a las radiaciones solares, afirmó un portavoz de la compañía.

La medida se toma tras un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que “reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo”, explicó el fabricante europeo a sus clientes.

En consecuencia, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), autoridad que regula a Airbus, emitió una Directiva de Aeronavegabilidad que obliga a las aerolíneas a llevar a cabo dicha actualización.

Temas


Vuelos
aviones
cancelación de vuelos

Localizaciones


México

Organizaciones


Volaris
Viva Aerobus

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

