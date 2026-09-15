¡Viva México! Así fue el Grito de Independencia completo de Claudia Sheinbaum en 2026

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    ¡Viva México! Así fue el Grito de Independencia completo de Claudia Sheinbaum en 2026
    Grito de Independencia 2026: así fue la arenga completa de Claudia Sheinbaum. FOTO: PRESIDENCIA

Claudia Sheinbaum encabezó el Grito de Independencia 2026 desde Palacio Nacional. Este es el texto completo de la arenga pronunciada por la presidenta.

¡Mexicanos!

¡Viva la independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Telléz-Girón!

¡Viva José María Morelos!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la justicia!

¡Viva la democracia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

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Claudia Sheinbaum

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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