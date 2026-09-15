¡Viva México! Así fue el Grito de Independencia completo de Claudia Sheinbaum en 2026
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Claudia Sheinbaum encabezó el Grito de Independencia 2026 desde Palacio Nacional. Este es el texto completo de la arenga pronunciada por la presidenta.
¡Mexicanos!
¡Viva la independencia!
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
¡Viva Josefa Ortiz Telléz-Girón!
¡Viva José María Morelos!
¡Viva Leona Vicario!
¡Viva Vicente Guerrero!
¡Viva Gertrudis Bocanegra!
¡Viva Guadalupe Victoria!
¡Viva Antonia Nava!
¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!
¡Vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!
¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!
¡Viva la dignidad del pueblo de México!
¡Viva la libertad!
¡Viva la igualdad!
¡Viva la justicia!
¡Viva la democracia!
¡Viva México libre, independiente y soberano!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!