Vivienda impulsará uso de acero nacional; construcción consume 60%: Canadevi

Durante su intervención, destacó que cada vivienda construida en el país requiere en promedio 1.72 toneladas de acero , distribuido en materiales como varilla, malla y alambrón. Esta cifra convierte al sector en un eslabón estratégico dentro de las cadenas productivas nacionales.

El sector de la vivienda se posiciona como uno de los principales impulsores del consumo de acero nacional en México. Así lo afirmó Carlos Ramírez Capó , titular de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda ( Canadevi ) , al respaldar el acuerdo del Gobierno Federal para fortalecer la industria siderúrgica.

“Prácticamente toda nuestra cadena de valor es de manufactura nacional”, subrayó el dirigente, al referirse al alto contenido local que caracteriza a la industria de la vivienda en México.

El impacto no es menor: el dinamismo del sector no solo detona la demanda de acero, sino que también activa múltiples industrias relacionadas con la construcción.

PLAN DE VIVIENDA Y MILLONARIAS INVERSIONES

El impulso al acero nacional se alinea con el programa federal de vivienda, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas dirigidas a sectores de ingresos bajos y medios. Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la economía interna.

A la par, el sector privado ha anunciado inversiones por 640 mil millones de pesos, destinadas a la edificación de vivienda de mayor valor. Estas acciones permitirían sumar alrededor de 128 mil casas adicionales, ampliando el alcance del desarrollo habitacional.

La coordinación entre empresas, instituciones financieras y autoridades busca consolidar un modelo donde la producción nacional tenga un papel predominante en cada etapa del proceso constructivo.

“El crecimiento del sector vivienda tiene un efecto multiplicador en la economía”, coinciden especialistas, al señalar que cada proyecto genera empleo y demanda de insumos locales.

CONSTRUCCIÓN CONCENTRA EL CONSUMO DE ACERO EN MÉXICO

El papel del sector constructor es aún más amplio. De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, esta industria concentra cerca del 60 por ciento del consumo de acero en el país.

Su presidente, Luis Rafael Méndez Jaled, explicó que el acero es un insumo esencial en múltiples áreas:

· Vivienda· Infraestructura hidráulica· Energía· Movilidad· Obras productivas

“El acero es fundamental para la construcción y su origen nacional incide en la participación de empresas mexicanas”, afirmó, al destacar la importancia de fortalecer la proveeduría local.

La disponibilidad de este material también influye en factores clave como costos, tiempos de ejecución y calidad de las obras.

ACERO NACIONAL Y DESARROLLO ECONÓMICO

El fortalecimiento de la industria siderúrgica se perfila como una oportunidad para mejorar la integración productiva en México. La vinculación entre producción nacional y demanda interna puede traducirse en mayor competitividad para las empresas del país.

Además, el uso de acero nacional en proyectos estratégicos contribuye a consolidar cadenas de suministro más sólidas, reduciendo la dependencia de insumos importados.

“El acuerdo abre la puerta a una mejor coordinación entre industria y gobierno”, se destacó durante la presentación, subrayando el papel de la inversión pública y privada como motores de crecimiento.

Este enfoque también impacta directamente en la calidad de vida, al facilitar el desarrollo de infraestructura más eficiente y accesible para la población.