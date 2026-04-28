Sheinbaum pacta precio máximo de 27 pesos por litro de diésel: así impactará a gasolineras y consumidores

La presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un acuerdo con empresarios gasolineros para establecer un precio máximo de 27 pesos por litro de diésel en México, una medida que busca contener el impacto en el bolsillo de transportistas, automovilistas y sectores productivos que dependen de este combustible. El anuncio llega en un contexto de presión internacional por el aumento en los precios energéticos y el impacto que esto puede tener en la economía nacional. Sin embargo, mientras el Gobierno defiende la medida como un mecanismo de estabilidad, algunos empresarios del sector advierten complicaciones operativas.

¿Por qué se fijó un precio máximo al diésel? El objetivo principal del acuerdo es evitar incrementos abruptos en el precio del diésel, combustible clave para sectores como: - Transporte de mercancías - Transporte público - Agricultura - Industria - Logística y distribución El diésel tiene un impacto directo en los costos de productos y servicios, por lo que cualquier aumento puede traducirse en mayores precios para los consumidores. Desde el Gobierno federal se ha planteado esta estrategia como una medida para mantener estabilidad económica ante escenarios internacionales complejos. Gasolineros advierten afectaciones Aunque el acuerdo fue respaldado por parte del sector, empresarios gasolineros señalaron que el precio tope podría generar problemas, especialmente para estaciones pequeñas e independientes. De acuerdo con representantes del sector, los grandes grupos empresariales tienen mayor margen para absorber pérdidas gracias a que operan múltiples estaciones de servicio.

El reto para pequeños empresarios Las estaciones pequeñas enfrentan una realidad distinta: 1. Menor capacidad financiera 2. Costos operativos más altos 3. Menos margen para compensar pérdidas 4. Dependencia directa del volumen de ventas Un empresario gasolinero advirtió que los grandes consorcios pueden subsidiar estaciones menos rentables, mientras que negocios independientes podrían enfrentar mayores dificultades para mantenerse operando. Riesgos para el mercado Entre las posibles consecuencias del precio máximo, empresarios señalaron que podrían presentarse medidas como: - Reducción de personal - Recorte de horarios - Cierre de estaciones de servicio También alertaron sobre posibles distorsiones en el mercado, incluyendo el riesgo de incentivar prácticas irregulares como la compra de combustible ilícito para mejorar márgenes de ganancia. Falta de claridad en la fórmula Uno de los principales reclamos del sector es la falta de transparencia sobre cómo se determinó el precio máximo de 27 pesos por litro. Empresarios aseguran que desconocen la metodología utilizada por las autoridades y consideran que el cálculo no refleja completamente los costos reales de operación. “No entendemos cómo construyeron esa fórmula”, señalaron representantes del sector, quienes pidieron mayor claridad.

¿Qué sigue para consumidores y gasolineras? Por ahora, el acuerdo busca mantener estabilidad en el precio del diésel y evitar afectaciones mayores para consumidores. Sin embargo, el comportamiento del mercado internacional del petróleo y las condiciones internas del sector serán clave para determinar si esta medida resulta sostenible en el largo plazo. El acuerdo entre el Gobierno y empresarios abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre proteger a los consumidores y garantizar la viabilidad económica de las estaciones de servicio en México.

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