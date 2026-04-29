Acuerdo Sheinbaum-Siderúrgicas... todo el acero adquirido por el Gobierno de México sea producido en el país

Desde la conferencia matutina, la mandataria calificó el pacto como “histórico”, al considerar que representa un paso decisivo hacia la consolidación de la industria nacional en sectores clave como infraestructura, energía y vivienda.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo con la industria siderúrgica nacional para garantizar que todo el acero adquirido por el Gobierno de México sea producido dentro del país. La medida forma parte del llamado Plan México , una estrategia enfocada en fortalecer las cadenas productivas internas.

“El objetivo es claro: que lo que se produce en México, se consuma en México”, afirmó Sheinbaum, subrayando la importancia de reducir la dependencia de insumos importados en proyectos públicos.

El acuerdo será supervisado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en coordinación con dependencias como Economía, Hacienda y áreas encargadas de obra pública.

IMPORTACIÓN CONTROLADA Y PRIORIDAD A LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Lejos de representar un cierre total al mercado internacional, la estrategia plantea un equilibrio. La presidenta explicó que la importación de acero continuará, especialmente en aquellos productos que no se fabrican en el país.

Sin embargo, se reforzarán medidas como aranceles a naciones sin tratados comerciales, con el fin de limitar la entrada de acero extranjero cuando exista producción nacional suficiente.

En este contexto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el enfoque del acuerdo al señalar: “Lo preferente es adquirir lo que se produce en México. Este acuerdo es muy brillante”.

La política busca no solo proteger a la industria local, sino también incentivar la expansión de plantas productivas y el incremento en la capacidad instalada del país.

EL “PACTO DE ACERO” Y SUS EJES ESTRATÉGICOS

La secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el acuerdo se basa en tres ejes principales orientados a detonar el crecimiento del sector.

Estos ejes incluyen:

· Compras públicas como motor de demanda· Política industrial para fortalecer la producción· Financiamiento para expansión del sector

Por su parte, el sector privado asumió compromisos específicos:

· Garantizar calidad en productos

· Asegurar abasto constante

· Mantener precios competitivos

· Incrementar el uso de acero nacional en infraestructura

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Sergio de la Maza Jiménez, reconoció la visión del gobierno y aseguró que la colaboración fortalecerá el desarrollo económico del país.

INFRAESTRUCTURA Y DEMANDA: EL MOTOR DEL CAMBIO

El impacto del acuerdo será visible en proyectos de infraestructura a lo largo del país. De acuerdo con Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 2026 se contempla el uso de:

· 150 mil toneladas de acero de refuerzo

· 50 mil toneladas de acero estructural

Estas cifras reflejan la magnitud del consumo gubernamental y su capacidad para influir directamente en la industria nacional.

La estrategia también busca generar empleo y dinamizar economías regionales vinculadas a la producción siderúrgica, consolidando un modelo donde el gasto público actúa como catalizador del desarrollo.

“Este tipo de acuerdos son fundamentales para impulsar la industrialización”, se destacó durante la presentación, en referencia al papel del Estado como promotor económico.