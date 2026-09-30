$!Grecia Quiroz se defiende ante posible arresto por no entregar dispositivos de Carlos Manzo: ‘Es solo un celular’

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, se pronunció ante la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aplique medidas de apremio en su contra por no entregar los teléfonos celulares de su esposo, Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025. La alcaldesa exigió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación y sostuvo que no existe inconveniente en colaborar con las autoridades.

En un mensaje publicado en Facebook, afirmó que el asunto se relaciona únicamente con un dispositivo que, aseguró, ya fue revisado. “Estamos hablando solamente de un teléfono celular. Ese equipo ya ha sido revisado y, de nuestra parte, no existe ningún inconveniente en colaborar con la justicia y con cualquier investigación que se conduzca conforme a derecho”, escribió. Quiroz también aseguró que no tiene nada que esconder y señaló que, si las autoridades pretenden investigarla, debe ser conforme a derecho. GRECIA QUIROZ PIDE QUE LA FGR ATRAIGA EL CASO DE CARLOS MANZO La presidenta municipal cuestionó la manera en que la Fiscalía estatal ha conducido las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo y afirmó que existen inconsistencias, omisiones y decisiones que, desde su perspectiva, han generado dudas sobre la carpeta. También cuestionó que los esfuerzos de la FGE se concentren en personas relacionadas con el Movimiento del Sombrero, mientras otras líneas de investigación que, según señaló, podrían esclarecer responsabilidades más amplias no avanzarían. “Por eso exigimos que la FGR atraiga la carpeta, porque queremos una investigación imparcial, profesional y transparente”, afirmó. La alcaldesa sostuvo que está consciente de que las investigaciones podrían alcanzar a su persona y rechazó que esa posibilidad la lleve a guardar silencio. “Si quieren investigarme, que lo hagan conforme a derecho. No tengo nada que esconder”, expresó.

FGE ADVIERTE QUE PODRÍA APLICAR MEDIDAS DE APREMIO La postura de Quiroz ocurre después de que el vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, informara que la Fiscalía prepara un nuevo requerimiento para que entregue los teléfonos celulares de Carlos Manzo. El funcionario explicó que los dispositivos son considerados necesarios para realizar análisis periciales y determinar si contienen información relevante para esclarecer el homicidio. La FGE ya había solicitado anteriormente los equipos. En agosto, notificó a Quiroz, en su calidad de víctima indirecta, que debía aportar los aparatos para que fueran descritos y procesados pericialmente. Vega Rodríguez advirtió que, si persiste la negativa, las medidas de apremio podrían escalar hasta un arresto administrativo. También señaló que podría abrirse una carpeta de investigación por una posible obstrucción de la justicia. “Posteriormente, si persiste el no querer aportar los teléfonos celulares, obviamente va escalando el nivel de medidas de apremio, en este caso pudiendo llegar hasta el arresto o en todo caso abrir carpeta de investigación por lo que es la obstrucción de la justicia”, declaró.

FISCALÍA ASEGURA QUE GRACIA QUIROZ NO ES INVESTIGADA El vicefiscal aclaró que Grecia Quiroz no es actualmente investigada directamente por la Fiscalía y que tampoco existe una carpeta penal en su contra. Explicó que, conforme avance la investigación y dependiendo de la información que se obtenga, podría ser necesario ampliar su declaración o solicitarle información adicional. “Hasta el momento no nos da para llevar a cabo alguna investigación. Todo se desprenderá de la información que se vaya obteniendo poco a poco”, señaló. Al ser cuestionado sobre si la alcaldesa sería requerida para una entrevista, Vega Rodríguez respondió que todavía no lo consideraban pertinente y que necesitaban obtener más información. GOBERNADOR DE MICHOACÁN CUESTIONA POSIBLE ARRESTO El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla calificó como “imprudente” la advertencia de la Fiscalía estatal sobre un posible arresto de Grecia Quiroz. El mandatario recordó que la presidenta municipal tiene la calidad de víctima indirecta por el homicidio de Carlos Manzo y señaló que ella no es testigo del caso. La FGE mantiene, no obstante, el requerimiento para que sean entregados los teléfonos de Carlos Manzo como parte de las diligencias destinadas a esclarecer el homicidio.

Mientras la Fiscalía estatal sostiene que los dispositivos son necesarios para continuar con los análisis periciales, Grecia Quiroz reclama que el caso sea atraído por la FGR y sostiene que está dispuesta a colaborar con cualquier investigación realizada conforme a derecho. Este enfoque coloca desde el inicio la posible detención, el reclamo de Quiroz y la frase “es solo un celular”, dejando el contexto de la FGE después para explicar por qué surgió el pronunciamiento.