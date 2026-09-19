$!Grecia Quiroz reacciona a vinculación de ‘El Brilloso’ por homicidio de Manzo: ‘Hay traiciones que se pagan con sangre’

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, reaccionó a la vinculación a proceso de Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, por su presunta participación en el homicidio de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal del municipio. A través de redes sociales, Quiroz lamentó que el imputado hubiera sido una persona cercana a su familia y aseguró que en el pasado recibió apoyo de Manzo. La alcaldesa también exigió que todas las personas que resulten responsables sean sancionadas conforme a la ley. “Hay traiciones que no se pagan con dinero. Se pagan con sangre. Un juez vinculó a proceso a ‘Alexis N’ por el homicidio de Carlos Manzo, mi compañero de vida y padre de mis hermosos hijos”, escribió.

GRECIA QUIROZ REPROCHA TRAICIÓN de ‘EL BRILLOSO’ PESE A CERCANÍA DE ‘EL BRILLOSO’ CON LA FAMILIA La presidenta municipal sostuvo que Alexis Jesús Medina García había estado cerca de su familia y que recibió apoyo directo de Carlos Manzo. “Lo que más me duele es saber que quienes hoy son señalados por ayudar a sus asesinos, alguna vez estuvieron cerquita de nuestros hijos, recibieron apoyo, cariño y una oportunidad”, señaló en su publicación. Quiroz afirmó que su esposo buscaba alejar a jóvenes de la delincuencia organizada y que esa intención fue parte de las razones por las que confió en el ahora imputado. “Carlos apostó por su futuro, creyendo que podía arrebatarle soldados al crimen. Pero al parecer Alexis N traicionó esa confianza y la utilizó para ayudar a quienes le quitaron la vida”, sostuvo. La alcaldesa dijo que exigirá justicia independientemente de quién resulte involucrado en el caso y pidió que las personas responsables reciban las sanciones establecidas por la ley. GRECIA QUIROZ PIDE QUE LA FGR ATRAIGA EL CASO DE CARLOS MANZO Quiroz reiteró además su solicitud para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el homicidio de Carlos Manzo. La presidenta municipal pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para que el expediente quede bajo conducción de la instancia federal, al considerar que esa medida sería conveniente para Michoacán. La petición de atracción ya había sido planteada por Quiroz ante la FGR el 8 de septiembre, cuando acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para solicitar que la investigación fuera asumida por autoridades federales.

VINCULAN A PROCESO A ‘EL BRILLOSO’ POR HOMICIDIO Y LESIONES Alexis Jesús Medina García fue detenido el 9 de septiembre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo coordinado en el que participaron autoridades estatales y federales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó entonces sobre la captura. El 15 de septiembre, un juez de control lo vinculó a proceso por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. La audiencia se realizó de manera privada en el complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Charo, Michoacán. Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa y determinó que Medina García permanezca recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número 1, ubicado en el mismo complejo. También estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

FISCALÍA SEÑALA PARTICIPACIÓN DE ‘EL BRILLOSO’ EN GRUPO DE MENSAJERÍA DONDE SE PLANEÓ HOMICIDIO DE MANZO Entre los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán se encuentra la presunta participación de Alexis Jesús “N” en un grupo de mensajería de la aplicación Threema, desde el cual, según la investigación, se habría planeado y coordinado el ataque contra Carlos Manzo. El vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, señaló que la orden de aprehensión fue ejecutada por la presunta participación activa del imputado en la planeación del homicidio. La vinculación a proceso no implica una sentencia, por lo que la investigación complementaria continuará mientras la Fiscalía reúne elementos para sostener la acusación ante la autoridad judicial.