¿Ya no podrás dar ‘la chancla’? Aguascalientes prohíbe por ley los castigos físicos a niñas y niños

Desde este martes, en Aguascalientes comenzó a aplicarse la reforma conocida popularmente como “Ley Chancla” , la cual prohíbe los castigos corporales y humillantes contra niñas, niños y adolescentes en cualquier entorno donde se desarrollen.

La medida deriva de las reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, publicadas el 6 de julio de 2026 en el Periódico Oficial del Estado.

Con esta modificación legal, las autoridades buscan fortalecer la protección de los derechos de la infancia y prevenir cualquier forma de violencia física o psicológica en su contra.

¿Qué prohíbe la llamada “Ley Chancla”?

La reforma establece que queda prohibido cualquier acto que implique el uso de la fuerza física con el propósito de disciplinar o corregir a una persona menor de edad.

Entre las conductas que la ley considera como castigo corporal se encuentran:

- Golpes con la mano o con cualquier objeto.

- Empujones.

- Pellizcos.

- Mordidas.

- Tirones de cabello o de orejas.

- Obligar a permanecer en posturas incómodas.

- Quemaduras.

- Ingesta forzada de alimentos o líquidos hirviendo.

- Cualquier otra acción destinada a provocar dolor o malestar, incluso si este es leve.

Además del castigo físico, la legislación también prohíbe cualquier castigo humillante que afecte la dignidad, integridad o bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes.