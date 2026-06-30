Niño de 5 años muere tras presunta golpiza de su padrastro en Los Reyes La Paz; Fiscalía ya investiga

Un niño de cinco años perdió la vida luego de una presunta agresión ocurrida al interior de su vivienda en la colonia San José de las Palmas, en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya inició las investigaciones para esclarecer lo sucedido, mientras autoridades municipales implementaron un operativo para localizar al presunto responsable, identificado como el padrastro del menor.

Investigan muerte de un menor de 5 años en Los Reyes La Paz

Un menor de cinco años falleció este martes en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, tras una presunta agresión ocurrida dentro de su domicilio ubicado en la colonia San José de las Palmas.

De acuerdo con los primeros reportes, el niño permanecía bajo el cuidado de su padrastro durante la mañana, mientras su madre había salido de la vivienda. Al regresar, la mujer encontró al menor inconsciente y solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos confirmaron que el menor ya no tenía signos vitales

Tras recibir el reporte, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos acudieron al domicilio para brindar atención prehospitalaria al menor.

Sin embargo, al arribar al lugar, los paramédicos confirmaron que el niño ya no presentaba signos vitales, por lo que activaron los protocolos correspondientes y notificaron a las autoridades competentes.

Además de la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, también intervinieron la Policía de Género, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF y el Ministerio Público para atender el caso conforme a sus atribuciones.

Fiscalía del Estado de México inició las investigaciones

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se presentó en el inmueble para realizar las diligencias correspondientes, recabar evidencias e iniciar la carpeta de investigación que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del menor.

Las autoridades ministeriales serán las encargadas de determinar la causa de la muerte y establecer las responsabilidades legales derivadas de este caso.

Buscan al presunto responsable

De acuerdo con la información preliminar, el padrastro del menor habría abandonado el domicilio después de la presunta agresión, por lo que autoridades municipales mantienen un operativo para localizarlo.

De manera paralela, familiares, vecinos y usuarios de redes sociales han difundido imágenes del hombre con el objetivo de aportar información que facilite su ubicación.

Gobierno municipal condena los hechos

El Gobierno de Los Reyes La Paz expresó sus condolencias por el fallecimiento del menor y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades estatales para que el caso sea investigado con apego a la ley.

En un comunicado, las autoridades municipales condenaron cualquier acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y señalaron que este hecho no debe quedar impune.