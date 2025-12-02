‘Yo la maté de un balazo’... El día que Carlos Salinas de Gortari mató a una trabajadora doméstica junto a su hermano Raúl

Los pequeños Carlos Salinas de Gortari (4 años), Raúl (5) y su amigo Gustavo Rodolfo Zapata (8) jugaban a “la guerra” cuando, sin medir consecuencias, accionaron el arma. La víctima, identificada como Manuela , de origen indígena, recibió un disparo que atravesó su pómulo izquierdo y se alojó en su cabeza. Para los niños, aquello no era un acto de violencia, sino parte del “juego”.

La mañana del 18 de diciembre de 1951 , la colonia Narvarte fue estremecida por un estruendo proveniente del número 425 de la calle Palenque. Los vecinos no tardaron en alertar a las autoridades y, al llegar, los oficiales descubrieron un escenario impactante: tres niños habían disparado un rifle calibre .22 , quitándole la vida a una trabajadora doméstica de apenas 12 años.

La otra empleada del hogar, María Torres Garrido, desconcertada, preguntó qué había ocurrido. Los menores respondieron con absoluta inocencia: “¡Ya matamos a Manuela!”. La brutal sinceridad reflejó que no comprendían la gravedad de lo que había sucedido.

UN CASO DOCUMENTADO EN LA PRENSA DE LA ÉPOCA

El diario Excélsior dio cobertura a los hechos, incluyendo declaraciones de la madre de los niños, Margarita, quien afirmó que había salido a hacer compras y dejó a Manuela a cargo del cuidado de los pequeños. Al volver, se encontró con la casa acordonada y policías impidiendo su paso.

La mujer declaró que el rifle pertenecía a su esposo, el licenciado Raúl Salinas Lozano, y que debió haber sido tomado del clóset sin permiso. La autoridad confirmó que la trayectoria del disparo coincidía con un tiro ejecutado desde el hall de la vivienda.

En su testimonio infantil, el pequeño Carlos dijo con orgullo: “Yo la maté de un balazo, soy un héroe”, describiendo que estaban jugando al fusilamiento mientras la niña limpiaba la casa. Aunque la tragedia fue considerada un “accidente infantil”, el episodio quedó marcado en los registros policiacos de la Ciudad de México.

DEL JUEGO MORTAL A UNA PRESIDENCIA POLÉMICA

Décadas después, aquel niño se convertiría en presidente de México (1988-1994). Su ascenso estuvo acompañado por señalamientos, incluyendo el presunto fraude electoral en los comicios de 1988, donde un “se cayó el sistema” modificó el rumbo del conteo, otorgándole la victoria sobre Cuauhtémoc Cárdenas.

Durante su administración destacó la privatización de empresas públicas, entre ellas Telmex, la banca, Pemex y la CFE, decisiones que marcaron el rumbo económico del país y generaron controversia. También fue el mandatario que impulsó el Tratado de Libre Comercio (TLC), pese a la resistencia de miles de pequeños productores.

El sexenio de Salinas quedó envuelto en mayor tensión tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, un hecho que alimentó teorías, sospechas y acusaciones de la opinión pública, aunque nunca se comprobó una responsabilidad directa.

DATOS CURIOSOS

· El caso fue investigado como “homicidio accidental”, sin consecuencias legales para la familia.

· Manuela llevaba apenas mes y medio trabajando en la casa, tenía 12 años de edad.

· La colonia Narvarte era, en esa época, una de las zonas más tranquilas de la capital.