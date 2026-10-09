Imponen prisión preventiva a ‘El Tanque’, presunto líder regional del CJNG

Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por autoridades de seguridad como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Durante la audiencia inicial, realizada por videoconferencia, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas a su favor e intentar evitar que sea vinculado a proceso. El juez determinó que la audiencia continuará el próximo 13 de octubre. Mientras se resuelve su situación jurídica, Cazarín Molina permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, conocido como “Altiplano”, en el Estado de México.

‘EL TANQUE’ COMPARECE ANTE UN JUEZ DESDE INSTALACIONES DE LA FEMDO La audiencia se llevó a cabo mediante videoconferencia, con Cazarín Molina conectado desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México. Los delitos por los que fue presentado ante el juez incluyen delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de delitos contra la salud. La solicitud de duplicidad del término constitucional permitirá a la defensa contar con más tiempo para presentar elementos antes de que el juez determine si existen condiciones para vincularlo a proceso.

‘EL TANQUE’, PRESUNTO OPERADOR DEL CJNG, FUE DETENIDO EN ZAPOPAN Iván Cazarín Molina fue detenido en días recientes en un inmueble de Zapopan, Jalisco, durante un operativo en el que participaron corporaciones federales de seguridad, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con los reportes del Gabinete de Seguridad, Cazarín Molina es señalado como presunto operador regional del CJNG y como uno de los generadores de violencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Las autoridades lo relacionan con actividades de lavado de dinero, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y armas, así como con la presunta cooptación de autoridades y el robo de vehículos y mercancías. La FGR también lo vincula con investigaciones por homicidio, extorsión, secuestro o privación ilegal de la libertad y otros delitos relacionados con las operaciones de grupos criminales.

RELACIONAN A ‘EL TANQUE’ CON ATAQUE A HELICÓPTERO MILITAR EN 2015 El Gabinete de Seguridad señala a Cazarín Molina como uno de los presuntos responsables del ataque que provocó el derribo de un helicóptero de la Defensa en mayo de 2015, durante una operación para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, entonces identificado como líder del CJNG. El ataque dejó nueve militares fallecidos, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades. Cazarín Molina también ha sido identificado por las instituciones de seguridad como uno de los hombres cercanos a Oseguera Cervantes, quien murió el 22 de febrero de 2026 durante un enfrentamiento con integrantes del Ejército, en el contexto de un operativo para capturarlo. La situación jurídica de “El Tanque” quedará pendiente hasta la continuación de la audiencia, programada para el 13 de octubre. En esa sesión, el juez deberá determinar si existen elementos para vincularlo a proceso por los delitos que se le imputan.