Imponen prisión preventiva a ‘El Tanque’, presunto líder regional del CJNG

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    Imponen prisión preventiva a ‘El Tanque’, presunto líder regional del CJNG
    Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, permanecerá en el Altiplano mientras se define su situación jurídica por delitos federales. VANGUARDIA

Iván Cazarín Molina permanecerá en el Altiplano mientras su defensa reúne pruebas; la audiencia para definir si será vinculado a proceso continuará el 13 de octubre

Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado por autoridades de seguridad como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por delitos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la audiencia inicial, realizada por videoconferencia, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas a su favor e intentar evitar que sea vinculado a proceso. El juez determinó que la audiencia continuará el próximo 13 de octubre.

Mientras se resuelve su situación jurídica, Cazarín Molina permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, conocido como “Altiplano”, en el Estado de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-el-tanque-presunto-cofundador-del-cjng-vinculado-con-amilcar-y-luis-alberto-olan-LM23948737

‘EL TANQUE’ COMPARECE ANTE UN JUEZ DESDE INSTALACIONES DE LA FEMDO

La audiencia se llevó a cabo mediante videoconferencia, con Cazarín Molina conectado desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

Los delitos por los que fue presentado ante el juez incluyen delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de delitos contra la salud.

La solicitud de duplicidad del término constitucional permitirá a la defensa contar con más tiempo para presentar elementos antes de que el juez determine si existen condiciones para vincularlo a proceso.

‘EL TANQUE’, PRESUNTO OPERADOR DEL CJNG, FUE DETENIDO EN ZAPOPAN

Iván Cazarín Molina fue detenido en días recientes en un inmueble de Zapopan, Jalisco, durante un operativo en el que participaron corporaciones federales de seguridad, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con los reportes del Gabinete de Seguridad, Cazarín Molina es señalado como presunto operador regional del CJNG y como uno de los generadores de violencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Las autoridades lo relacionan con actividades de lavado de dinero, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y armas, así como con la presunta cooptación de autoridades y el robo de vehículos y mercancías.

La FGR también lo vincula con investigaciones por homicidio, extorsión, secuestro o privación ilegal de la libertad y otros delitos relacionados con las operaciones de grupos criminales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/quien-es-el-tanque-y-como-operaba-la-red-ligada-al-robo-de-combustible-del-cjng-DN23951332

RELACIONAN A ‘EL TANQUE’ CON ATAQUE A HELICÓPTERO MILITAR EN 2015

El Gabinete de Seguridad señala a Cazarín Molina como uno de los presuntos responsables del ataque que provocó el derribo de un helicóptero de la Defensa en mayo de 2015, durante una operación para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, entonces identificado como líder del CJNG.

El ataque dejó nueve militares fallecidos, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Cazarín Molina también ha sido identificado por las instituciones de seguridad como uno de los hombres cercanos a Oseguera Cervantes, quien murió el 22 de febrero de 2026 durante un enfrentamiento con integrantes del Ejército, en el contexto de un operativo para capturarlo.

La situación jurídica de “El Tanque” quedará pendiente hasta la continuación de la audiencia, programada para el 13 de octubre. En esa sesión, el juez deberá determinar si existen elementos para vincularlo a proceso por los delitos que se le imputan.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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