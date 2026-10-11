Descartan en EU fractura de CJNG, tras muerte de ‘El Mencho’

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha evitado fracturarse a pesar de una presión creciente por parte del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum tras el abatimiento de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, asegura análisis publicado en Estados Unidos. Elaborado por un grupo de analistas del sector público y privado coordinado por el Departamento de Estado, el reporte refiere que desde la muerte de ‘El Mencho’, en febrero, el Gobierno mexicano ha realizado arrestos de otros líderes del cártel sin registrarse fuertes pugnas internas.

“Siete meses después de la muerte de ‘El Mencho’ no ha ocurrido una fragmentación a gran escala (del CJNG)”, indica el informe del llamado Consejo Asesor de Seguridad en el Exterior de EU (OSAC, por sus siglas en inglés), mecanismo para asesorar al sector privado. “Aunque algunos analistas lo temían tras la muerte de ‘El Mencho’, no ha ocurrido una lucha violenta significativa por el liderazgo del CJNG. Esto pudo deberse a una lenta transición para alejarse de una autoridad centralizada que ejercía ‘El Mencho’”. “La continuidad relativamente estable del mando en el CJNG ha permitido mantener intacta la mayor parte de sus operaciones regionales”, añade.

Los analistas reconocen que la presión del Gobierno de Sheinbaum contra el CJNG ha provocado cierto debilitamiento de su estructura, que incluye el arresto --en abril-- de Audías Flores, ‘El Jardinero’ en Nayarit y el de Ramón Álvarez, ‘El R1’ en Jalisco, en julio. “El CJNG no ha permanecido totalmente intacto. El grupo no ha llevado a cabo ataques a gran escala, ni ofensivas territoriales desde febrero”, asegura. “Esto sugiere que, si bien no ha sido desmantelado, es posible que haya sufrido cierto debilitamiento estructural, lo que limita su capacidad para imponerse frente a sus rivales. Las operaciones de las fuerzas del orden han continuado logrando la captura de integrantes del CJNG en todo México”.

Desde junio, el Centro Nacional Antiterrorismo de EU (NCTC, por sus siglas en inglés) ubicó al estadounidense Juan Carlos Valencia González, ‘El R3’, como el líder máximo del CJNG, contra quien presentó nuevos cargos por narcotráfico y ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares. También sugiere que dado que el CJNG continúa con sus operaciones, la violencia en México podría mantenerse en los mismos niveles que antes de la muerte de ‘El Mencho’ ocurrida durante un operativo militar en febrero. “El CJNG es uno de los cárteles más grandes de México y un factor clave de la violencia en todo el País. Sin embargo, la tersa sucesión dentro del CJNG ha evitado, por ahora, una potencial competencia violenta entre facciones”, aseguran los analistas.