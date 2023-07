Miguel Ángel Mancera se registra como aspirante a candidatura de Frente Amplio por México

Otro aspirante más se ha registrado en el proceso de selección por la candidatura a la Presidencia con Frente Amplio por México en su último día; el coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera ha ‘levantado la mano’.

Recientemente, Mancera afirmó que el PRD tendrá representantes en las tres fases del proceso de selección del “Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio Opositor”.

TE PUEDE INTERESAR: A ‘fuego cruzado’ alianza ‘Va por México’ y Morena se acusan de actos anticipados

Además, que tras la primera fase de recolección de 150 mil firmas, el partido debe ‘aglutinarse y mostrar su fuerza política’. Por lo que el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a sumar esfuerzos para fortalecer la alianza opositora y no alimentar el culto a la personalidad.

“No me interesa la hoguera de las vanidades, me interesa sumar y me interesa construir y ese es el llamado a todas y a todos, es un llamado de suma”, expresó.