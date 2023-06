Morena señala a “corcholatas” las reglas, horas antes de que comiencen sus recorridos

TE PUEDE INTERESAR: Mario Delgado señala que no hay nada ilegal en contienda de ‘corcholatas’

Además, enfatizó que los aspirantes deberán respetar el resultado de la encuesta, cuyo resultado se publicará el 6 de septiembre.

Las “corcholatas” también se deben comprometer a apoyar al ganador de la encuesta, además de que deberán de “seguir los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

En la publicación se agregaron las fotografías de los aspirantes, sin embargo, en esta no aparece Yeidckol Polevnsky quien solicitó licencia como diputada la semana pasada para participar en el proceso interno de Morena.