Mujer policía amenazó con suicidarse; denuncia acoso sexual de jefes

“No deja de estarme hostigando, pero no tiene ni siquiera los malditos pantalones para escucharme como elemento, y como ciudadana tengo voz ni voto”, reclamó la uniformada.

Durante su transmisión, la oficial exigió la presencia del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis y el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, para que tomaran cartas en el asunto.

“Si no vienen me voy a quitar la vida aquí mismo y con mi arma de cargo. Estoy hablando en serio, estoy cansada. Todos los mandos aquí son de chocolate, nadie puede dar solución de nada”, reclamó la mujer policía mientras transmitía en vivo a través de la red social.

“Si es necesario que me quite la vida aquí, lo voy a hacer, y si con eso las autoridades se van a poner a trabajar me quedo satisfecha, me voy en paz, porque yo no le he hecho nada a nadie, lo único que estaba haciendo era defenderme y siguen y siguen demostrándome que ellos tienen más poder”, lamentó.