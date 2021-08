Condena amenazas a periodista

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra medios de comunicación y, en especial, contra la periodista Azucena Uresti.

Dijo que es responsabilidad del gobierno federal la protección de todos los periodistas y de todos los mexicanos.

En conferencia de prensa, aseguró que inmediatamente que supo de estas amenazas instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a que se protegiera a Azucena Uresti.

“Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros. Desde que me enteré, di instrucciones para que se le atendiera. Ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección.

“Repruebo completamente esas amenazas, no admitimos que se actúe de esa forma. Y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad la protección de los mexicanos, que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie. De modo que reitero mi solidaridad a esta periodista, Azucena Uresti, y a todos los periodistas”.

Garantizó que su gobierno siempre va a proteger a los periodistas, a todos los dirigentes sociales y ciudadanos.