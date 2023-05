De ganar Delfina Gómez las elecciones en el Estado de México, ¿podría ser la extinción del PRI?

“ Después del 4 de junio, si el PRI pierde, ahí ya se puede afirmar con toda claridad que ya no tiene futuro, tardaría un tiempo en desaparecer, tal vez se quedaría a nivel local, regional, pero ya no a nivel nacional. Está llegando al final ”, dijo el analista político Benedicto Ruiz Vargas.

En el Estado de México , en donde el actual gobernador, Alfredo del Mazo , es un político del PRI de tercera generación , Morena postuló a Delfina Gómez, una exmaestra de escuela no muy carismática que se comporta como si estuviera en un aula .

Leonora González, de 61 años y empleada de limpieza, espera que el PRI gane , aunque sea para volver a una época en la que no había tanta delincuencia en el Estado de México . Los crímenes son tan habituales en este lugar que cuando jóvenes armados se suben al transporte público, simplemente anuncian los robos con la frase: “ Ya se la saben, mi gente, carteras y celulares ”.

Mientras habla con un reportero, un joven corpulento de una “ organización social autónoma ”, según lo que se lee en su chaqueta, pasa a exigir discretamente un pago de 50 pesos de cada uno de los comerciantes ubicados en la acera y luego les toma una fotografía a cada uno de los que pagaron. Los vendedores aseguran que esto sucede todas las semanas, y a quienes no pagan se les prohíbe instalar su puesto.

A la propia González le robaron hace poco la cartera y el teléfono a punta de pistola mientras salía de una estación del metro luego de una larga jornada de trabajo.

“Antes no había tanta delincuencia. Ahora no sientes la confianza, no puedes salir por la noche”, señaló.