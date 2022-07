El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que de nueva cuenta, al regresar del extranjero, fue retenido arbitrariamente por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En un video publicado en las redes sociales, el dirigente priista acusó al gobierno federal de continuar con una campaña de intimidación en su contra.

“Al arribar en este momento procedente de Estados Unidos fui objeto otra vez de una intimidación, de amedrentamiento y llegaron los agentes del Instituto Nacional de Migración (...) y lo que quiero dejar claro, es que es increíble que este gobierno no respete la ley, no respete los derechos humanos, no respete las garantías de ningún ciudadano y por eso estamos denunciando lo que está ocurriendo”, explicó el dirigente nacional del PRI.

El pasado 10 de julio, Moreno fue retenido por casi una hora en el AICM a su regreso de Europa, con el argumento de que se emitió una alerta migratoria en su contra a petición del gobierno de Campeche.