El reto es mejorar el INAI, no sustituirlo por la mañanera, advierte Zepeda Patterson

Las conferencias mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador están lejos de ser un mecanismo de rendición de cuentas, advierte el periodista Jorge Zepeda Petterson , lo que hace necesario mejorar al INAI, no desaparecerlo.

El viernes, López Obrador confirmó la desaparición de Notimex, agencia que durante tres años ha estado envuelta en un conflicto laboral que no han podido resolver. El Presidente aseguró que no era necesaria porque para eso estaba la mañanera.

“La verdad nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era en la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa... No es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera, aunque no les guste”, refirió.

Pese a ello, advierte Zepeda Patterson, las mañaneras del Presidente, donde él es su propio vocero, no es un mecanismo entre la sociedad y gobierno que pueda trascender otros sexenios.

“El Presidente tendría que asumir que este espacio y su estilo remiten a sus peculiaridades personales y difícilmente son reproducibles con esas características en los siguientes sexenios”, considera el periodista.

Añade que “su responsabilidad como jefe de Estado es dotar a la administración pública de instituciones y leyes permanentes para facilitar la transparencia y el acceso del público a los actos de gobierno”.

Por ello, el reto es mejorar el INAI, no desaparecer a este organismo que puede ser imperfecto, pero es útil, pues “obliga a la administración pública, por ley, a entregar información sobre sus actividades”.

Zepeda Patterson señala que se encuentra en “proceso de maduración”, pero ha sido la vía que reporteros han empleado para obtener respuestas que autoridades han negado o una herramienta usada por particulares.

“Es obvio que se trata de instituciones incómodas para cualquier gobierno; las autoridades y los políticos prefieren operar sin tener que transparentar todos sus actos”.