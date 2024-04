¿Estamos los mexicanos preparados para tener a una mujer como presidenta?

E insiste en que “ nadie nunca cuestiona qué tan capaces de hacerlo son los hombres; y si no saben, pues dicen que aprenderán ”. La también integrante de la Red de Politólogas y del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina de la Organización de Estados Americanos considera que esa interrogante no tendría que estar ni siquiera en la reflexión electoral. Pero ha calado hasta en las propias campañas de las candidatas.

The Associated Press consultó a los equipos de campaña de ambas candidatas sobre qué estrategias utilizaron para desvirtuar estos cuestionamientos relacionados con el género. Ninguna de las dos candidaturas respondió.

Asimismo, el Latinobarómetro 2023 de Opinión Pública Latinoamericana recogía que un 64.6% de la población está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación de que “los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres”.

En el padrón electoral mexicano hay algo más de 51,7 millones de mujeres votantes y cerca de 48.2 millones de hombres.

Para Jazmín Carbajal, una optometrista de 28 años que vive en Ciudad de México, aún “hay mucha gente que se niega a que las mujeres estén en el mando”, pero ella defiende que pueden hacerlo igual que los hombres.

La joven espera que tras estas elecciones deje “de ser relevante si es un hombre o una mujer, pues es lo mismo a final de cuentas”.

Otros ciudadanos como Martín Alberto o Claudia Mercado, consultados por AP, coinciden en que el género no es un factor que vaya a influir en su propio voto, pero reconocen que sí ocurre.

“Piensan que tenemos la mentalidad de las personas de antes, los que son más machistas y creen que la mujer no puede gobernar”, apunta el trabajador de la construcción de 40 años, que vive en la popular colonia Jardín Balbuena al oriente de la capital. Para él, “hace falta una mujer presidenta en México” porque una mujer “no se deja llevar tanto por la corrupción, es más sincera, más franca, no se deja llevar tanto como los hombres, como los presidentes pasados”.

Él destaca, además, que la candidata oficialista ha demostrado estar capacitada porque ya gobernó en la Ciudad de México y lo hizo bien.

Mercado, empleada bancaria de 53 años, que vive al sur de Ciudad de México en la colonia Del Valle, cree que este tipo de preguntas no se dan con candidatos hombres.

“Es como dar por hecho que por nacer hombre ya están listos para cualquier cargo”, refuta. “Yo ya estoy lista para tener una mujer presidenta”.

Pero admite que “la mayoría se hace esa pregunta por el machismo que hemos vivido y la misoginia en que estamos envueltos; y no solo en un ambiente así de alto espectro como el gobierno, sino también así en las empresas, yo lo vivo diariamente”.

En la conservadora y religiosa ciudad de Irapuato, en el estado de Guanajuato, Juan José Candelario Vaca no tiene nada claro la presidencia de una mujer. “México es el machismo mexicano; no es lo mismo tener una mujer de presidente municipal o gobernador, que un presidente,” recalcó el activista cívico y exprofesor de educación física. “Son inteligentes (las candidatas), pero no somos Chile y no somos Perú”.

Pese a estos cuestionamientos al género, la analista Giles recalca que hasta ahora en México “nunca una mujer perdió las elecciones por el hecho de ser mujer”, sino que influyen más en los votantes las afiliaciones políticas y lo cansado que está el pueblo de los gobernantes de turno. “Importa cómo se habla de ellas, cómo se las presenta” y en eso sigue viendo un sesgo.

Con todo, el próximo 2 de junio “México mandará un poderoso mensaje al mundo”, ataja Campos.

El presidente de Consulta-Mitofsky es enfático en destacar que no solo será un país dirigido por una mujer, sino uno que ya tiene presidentas en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, en la Corte Suprema, en el Banco de México, en la Secretaría de Gobernación y en las Cámaras de Diputados y Senadores. “Ya se rompió ese techo”.

Por Sara España, The Associated Press.