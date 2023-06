Ian Emanuel González Santos, de 12 años, concluye una maestría en biología molecular

Guadalajara- González Santos a los 18 meses ya tenía el vocabulario de un adulto, a sus 3 años aprendió a leer, mientras que a los 6 fue diagnosticado con alto coeficiente intelectual; cuando contaba con 9 años de edad acreditó de una sola vez la educación primaria, la secundaria y la preparatoria, para finalmente conseguir ingresar a la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, en el campus de ciencias exactas de la Universidad de Guadalajara.

“Desde muy pequeño tenía conocimientos de química, microbiología, hematología, biología, molecular, participé también en concursos de química en general, gané el primer y segundo lugar y en ese punto dije: necesito aprender más, necesito profundizar; acredité todos mis grados y empecé a buscar una carrera que tuviera todas estas ramas involucradas”, explicó el joven en una entrevista que concedió a la Agencia EFE.

Rodeado de científicos experimentados y estudiantes que le doblaban la edad, Ian logró abrirse paso en un mundo que cada vez lo seducía más, siendo así que a mitad de la carrera se matriculó en la maestría en un intento por aprehender más conocimiento.

Mientras que por su parte, su madre, Sandra Santos, hasta ahora ha sido su cómplice con la intención de abrirle espacios educativos, por lo que buscó los apoyos necesarios con el propósito de que pudiera cursar la maestría al mismo tiempo que la licenciatura.

“Culminada la maestría, yo tenía unos conocimientos tan maravillosos, tan increíbles y se complementó perfectamente con lo que me enseñaron en las materias de biología molecular y genética, o sea, tenía muchas dudas y profundizar todavía más se me hacía algo tan maravilloso, le doy las gracias a mi mamá y a todo lo que aprendí porque así tuve más conocimientos, más preguntas y he aprendido mucho más”, narró su mamá.