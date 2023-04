Papás de Debanhi Escobar afirman tener información que resolvería el caso de feminicidio

Señaló que tanto él como su esposa no van a descansar hasta encontrarlos y meterlos a la cárcel legalmente.

No obstante, Escobar sentenció que no habrá avances en el caso mientras no se acabe la corrupción que prevalece en el estado.

“La Fiscalía General de la República tiene la oportunidad de terminar con la corrupción que existe en la Fiscalía local”, sostuvo.

El caso de Debanhi Escobar fue atraído por la autoridad federal ante las fallas y omisiones de las Fiscalías de Nuevo León, tanto la de desaparecidos como la Especializada en Feminicidios.

“La FGR tiene que señalar a los que manipularon toda la información y a los que hacen todo el mugrero aquí”, dijo.

Unas 100 personas, entre parientes, amigos, activistas y familiares de otras víctimas de desaparición y feminicidio participaron en la marcha y caravana para exigir justicia.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién mató a Debanhi Escobar?... a un año del hallazgo de su cuerpo, no hay culpables ni pistas

El contingente se reunió en la Macroplaza, frente al Palacio de Gobierno y de ahí partieron a pie a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

Las activistas, vestidas en su mayoría en morado y negro, gritaron consignas, realizaron pintas y portaron mantas con leyendas sobre todo en contra de autoridades locales.

Los manifestantes estuvieron encabezados por los padres de Debanhi Susana, que acusaron lentitud y corrupción en el caso de su hija.

Escobar y Bazaldúa portaron una gorra con la leyenda “Justicia.365 días”, con relación al tiempo que ha pasado desde que inició el caso de su hija sin que al momento tengan avances.

Luego de la marcha, en una caravana de vehículos, se dirigieron al Motel Nueva Castilla, ubicado en el municipio de Escobedo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Como maltratar a un pollito’; Otra vez, secretaria de Mujeres en NL minimiza violencia de género