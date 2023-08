Piden en CDMX que no se ratifique a Manuel Cavazos, acusado de abusar de sus hijas, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia

Ciudad de México- Mariel Albarrán, quien es la madre de las niñas, detalló que tras cuatro años de lucha se han sentido no solo ignoradas por las autoridades, sino también violentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx) debido a que no les ha dado soluciones y a quien acusó de haber modificado transcripciones de las declaraciones de sus hijas.

Así mismo, Albarán aseguró en una entrevista con la Agencia EFE que “me he enfrentado contra todo el sistema, esta lucha no ha sido solo contra el agresor. Me he enfrentado contra abogados corruptos y contra el propio sistema, porque él es poderoso porque pertenece al sistema de procuración y administración”.

También, Albarán precisó que hasta ahora son siete las carpetas de investigación que están abiertas al respecto del caso y que en la última la judicializaron por corrupción de menores, la imputan a ella de haber manipulado a sus hijas. “Ojalá fuera solo mi dicho, pero mis hijas verbalizaron en múltiples ocasiones la violencia que vivieron”, señaló.

Por lo pronto, será el próximo 7 de septiembre cuando Albarrán sabrá es vinculada a proceso.