Naufragio en Isla Mujeres: empresa culpa a turistas, ofrece 100 mil pesos de indemnización a familias de los fallecidos

Quintana Roo.- La empresa Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos Operadora del Caribe culpó a los turistas del naufragio que sufrió la embarcación “Diosa del Mar 1” en Isla Mujeres el pasado lunes, que dejó cuatro personas fallecidas, y ofreció a las familias de las víctimas una indemnización de 100 mil pesos por cada una.

En conferencia de prensa, el representante legal de la cooperativa, David Escobedo Padilla, y el secretario general, Edgardo Ismael González, afirmaron que dicha cantidad es lo que cubre el seguro de vida que tienen contratado “porque son embarcaciones chiquitas, no somos como esas empresas grandotas”.

También aseguraron que no han abandonado a los sobrevivientes. “La intención es darles lo que les pertenece, entendemos que hay vidas afectadas. Queremos ver si ellos entran en razón y si no, pues ni modo, no se puede hacer otra cosa”, señaló el representante.