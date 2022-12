‘Ni cantos de sirenas ni amenazas me mueven’, responde Monreal a Claudio X. González

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena en el Senado, respondió a los personajes de oposición que le han pedido definir su postura en torno a la reforma electoral.

De igual forma contestó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien advirtió a quiénes se separen del camino de Morena “tener cuidado”.

“Soy legislador, formo parte de un poder independiente y respeto al presidente. Y sobre la interrogante de mi compañero (Germán Martínez). Yo estoy muy definido. Siempre lo he hecho. Estoy del lado de la Constitución. Estoy del lado de la ley. Estoy del lado de la justicia. Y me conduzco con los principios y los valores de la democracia. Así es que ni cantos de las sirenas ni amenazas de nadie me mueven en mi criterio ni en mi posición, ni mucho menos negociaciones subrepticias o condenas al ostracismo”, dijo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Monreal Ávila, afirmó en conferencia de prensa desde el Senado que aún ahora sigue trabajando en limpiar el dictamen para corregir las inconsistencias e irregularidades que se aprobaron en la Cámara de Diputados.

Expresó principalmente su desacuerdo con la supresión de la sala especializada del Tribunal Electoral, que la minuta desaparece, además de que aseguró estar preocupado por el destino de los cientos de trabajadores y funcionarios del servicio electoral, que en los últimos 30 años fueron capacitados con dinero del Estado mexicano, y que no pueden resultar innecesarios “de manera abrupta”.

El senador descartó ser “dueño de voluntades” o “cacique en el Senado” como para hablar más que de su propio voto. Sin embargo, reveló que hay senadores y senadores que están “reflexionando sobre su ejercicio de voto”.

Confió en que haya modificaciones que limpien la minuta y recalcó que las anotaciones que ha realizado son de carácter estrictamente constitucional:

“Los 21 bloques que se le señalaron al secretario de gobernación ayer me parecen delicados y me parece que debieran atenderse, porque si no se atienden en el Senado, la Cámara podrá allanarse de lo que no se atienda o se atienda y nuestra acción irá a ser revisada por la Corte, seguramente. ¿Para qué esperar que nos enmiende la plana el poder judicial Federal, si desde ahora podemos eliminar esas normas creadas de manera inconstitucional?”, aseveró.

Asimismo, Monreal informó que mañana se discutirá en el Pleno el “Plan B” en un intenso debate: “Hoy será la primera lectura en el Pleno para que mañana pueda darse la segunda lectura y la discusión y la votación en su caso. Ya estaba desde ayer se había planteado así y también se lo hice saber en la Jucopo. Estaban enterados los coordinadores, que es el calendario que habíamos aprobado. No se está haciendo ninguna alteración a los planes originales”.

Con información de Político MX