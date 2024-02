Nicolás Mollinedo, exchofer de AMLO, niega acusaciones de recibir dinero del narco: ‘Es algo para golpear al presidente’

El exasistente de López Obrador dejó claro que no está en contra de las investigaciones y manifestó que estas acusaciones buscan afectar la imagen del presidente de México. “Es algo para golpear al presidente de México” , aseguró Mollinedo, señalando que estas acusaciones se dan en un contexto electoral.

"Es absolutamente falso que yo haya recibido dinero del crimen organizado para la campaña de López Obrador en 2006. Es información para golpear al presidente por el año electoral", aseguró #PorLaMañana Nico Mollinedo, ex chofer y ex asistente del presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/xpoR0RXZTy

En relación con los contratos relacionados con el Tren Maya, Mollinedo fue enfático en negar cualquier vínculo: “Ninguno, yo nunca he construido, no he trabajado, ni para los gobiernos anteriores, ni para este gobierno. Ni el federal, ni el estatal, ni municipal”.

Además, Mollinedo rechazó una foto que circula en redes sociales donde supuestamente aparece en un auto de lujo. “Esa foto es falsa, no soy yo”, afirmó.

Finalmente, Mollinedo expresó su confianza en que pronto se aclaren estas acusaciones y en que pueda asistir próximamente a Palacio Nacional para terminar con los señalamientos en su contra y evitar ser utilizado como un vehículo para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador.