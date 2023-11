Niega AMLO haber apoyado a Massa y lanza crítica a Milei

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya apoyado al candidato Sergio Massa en las elecciones presidenciales de Argentina y a la par elevó sus críticas hacia la agenda del presidente electo, Javier Milei.

Entre las propuestas que tiene el ganador en Argentina está la dolarización de la economía, la desaparición del Banco Central, la privatización de entes públicos y la eliminación de algunos ministerios.

López Obrador rechazó los reportes que hicieron algunos medios en los que indican que el mandatario apoyó al candidato del peronismo en las elecciones presidenciales.

“Yo no apoyé a nadie, sencillamente lo que sostengo es que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún país del mundo, no estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo”, mencionó en su conferencia matutina.

Estas declaraciones son en respuesta a reportes de la prensa, principalmente de columnistas, en los que se afirma que el Gobierno de López Obrador había ofrecido asesoría y financiamiento a los argentinos.

CRITICA A MILEI

El presidente mexicano negó los señalamientos, pero también extendió sus críticas a Javier Milei por sus propuestas para la creación de “La Nueva Argentina” a la que busca sumar a todos los sectores.

“¿Y dónde está el Estado? ¿Todo va a quedar al mercado? ¿Somos los seres humanos mercancías? No. El Estado tiene que cumplir con su responsabilidad social, entonces no estoy de acuerdo con esas políticas, nunca voy estar de acuerdo con esas políticas, clasistas, autoritarias”, cuestionó el presidente.

Pese a que el martes, también en su conferencia de prensa matutina, afirmó que no rompería relaciones con Argentina, menciona que “no le interesa” dialogar con ideólogos de filosofías como las de Milei.

“No me interesa mucho tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales o los potentados que promueven esas falacias. Sí puedo convivir con gente de la derecha, porque ellos no son los autores intelectuales, a los que no veo con buenos ojos”, mencionó.

RECHAZO DEL PRESIDENTE ELECTO

En junio de 2022 el ahora presidente electo de Argentina, Javier Milei, criticó en el canal NTN24 al presidente López Obrador, quien durante las elecciones de Colombia manifestó su apoyo a Gustavo Petro.

“López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. No sólo por el tema de intervención (en las elecciones de Colombia), sino por la fatal arrogancia. Quién es él para decir lo que es votar bien o qué es votar mal”, dijo en ese momento.