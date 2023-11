En elección de 2024 serán dos proyectos los que estén en juego: Sheinbaum

CDMX.- La precandidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó desde en Minatitlán, Veracruz, que en el 2024 estarán en juego dos proyectos; el de la cuarta transformación y el del bloque opositor.

Del primero mencionó que ve la educación, la vivienda y salud como derechos humanos, mientras del segundo aseguró que ven estos puntos como mercancías.

“En el pasado se creía que la educación es una mercancía, que la salud es una mercancía, que la naturaleza es una mercancía, sólo vale si se le pone precio, nosotros pensamos que la salud, la educación, la defensa de la naturaleza es un derecho del pueblo de México. Esa es la gran diferencia, mercancía frente a derechos”, señaló en un mitin.

La morenista señaló que en el pasado los derechos básicos tenían un valor, mientras que en la Cuarta Transformación existe una visión humanista.

“En ese proceso de privatizaciones, de decir que todo era una mercancía, al final cuál es la diferencia?, en un caso es una visión humanista, que piensa que el Estado debe ayudar a los que menos tienen. Y en el otro es una visión en donde se piensa que el que no tiene dinero no vale en la sociedad y el que no tiene recursos es un flojo, pero todo eso cambió en nuestro país”, afirmó la aspirante.