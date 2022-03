CDMX.- Para la Jefa Andrómeda, Lucía Karen Ortiz, mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se sumó a las consignas en contra de la violencia de género durante la marcha feminista del 8M, “no hubo nada montado” y asegura que “nadie me pagó”, sólo fue el clamor que llevaba la manifestación pacífica la que la llevó a manifestarse.

Coordinaba su despliegue policial sobre avenida Juárez cuando las mujeres se detuvieron en el Anti Monumenta al Feminicidio, guardaron silencio y subieron un puño en alto, la Jefa Andrómeda pidió a sus policías que bajaran el escudo, guardaran silencio, y al ver que ella levantó también su puño, las efectivas la siguieron.

“Es donde se rompe el hielo, la fricción que llevábamos”, dice Lucía Karen en entrevista con El Universal.

“A mí nadie me pagó, yo soy institucional y el gobierno que entre del color que sea, yo voy a seguir mi institución, yo no trabajo política, trabajo seguridad, cuidar y a mí nadie me paga; nada fue montado, el ambiente se sentía totalmente diferente, en la parte última del bloque, era gente pacífica que no necesitaba el acompañamiento”, comenta.