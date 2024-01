Ninguno de mis proyectos por venir interfería con la TV: Azucena Uresti

“ Quiero aclarar que ante la intención de crear una confusión respecto a mi coyuntura profesional, debo decir dos cosas: la primera, no cambié de empresa, pues en Grupo Fórmula ya he estado durante cinco años, en este espacio he permanecido desde 2018 y aquí sigo, aquí estoy.

El pasado viernes, Azucena Uresti anunció su salida del espacio de Milenio TV, en donde afirmó: “los ciclos terminan, dadas las circunstancias actuales, hoy es mi último día en esta empresa y será la última vez que esté frente al noticiario”.

Esto despertó el debate en las redes sociales, en donde personajes cercanos al gobierno federal señalaron que la salida de Uresti se debía a que asumiría un nuevo espacio matutino en Radio Fórmula.

Esta versión fue alimentada por un comunicado interno de Grupo Milenio: “La periodista nos comunicó que en los próximos días asumirá la conducción de un programa matutino en el cuadrante radiofónico de alcance nacional”, informó la empresa.

Este lunes, el periodista Héctor de Mauleón recordó en su columna en El Universal que el pasado 8 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó una cobertura dada en el espacio de Uresti sobre el ataque con drones en un municipio de Guerrero.

“El presidente se empeña en hacer como que no conoce mi nombre, en fingir que no sabe cómo me llamo, y de esa manera también discriminar, porque el presidente es misógino, porque el presidente es un agresor constante de las mujeres, ha sido un agresor constante de mi persona. A mí no me asusta que el presidente me nombre en sus ‘mañaneras’ porque, yo, si me equivoco, sí puedo aceptarlo, no como sucede en Palacio Nacional”, replicó Uresti al Mandatario.

Agregó Uresti: “Esto me da pie a decir que el presidente es misógino, es discriminador, es un agresor contra las mujeres periodistas... porque finge cada vez que me menciona, una, dos, tres, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta veces que no conoce mi nombre. Si no conoce mi nombre, señor presidente, y no le parece importante, no me mencione”.

Esto, consideró de Mauleón, fue la gota que derramó el vaso en una larga historia de presiones. “El teléfono de la periodista comenzó a sonar en cuanto terminó la transmisión”.

“El 8 de enero Uresti fue puesta a elegir. Como había ofendido al presidente, o dejaba Radio Fórmula, donde no podía ser controlada y con frecuencia emitía comentarios que lo hacían rabiar, o se acababa el noticiero de las 10 de la noche en Milenio, la casa donde Uresti había trabajado durante los últimos 20 años”, publicó de Mauleón.