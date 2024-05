Niveles de presas en Nuevo León siguen a la baja

Monterrey, Nuevo León. Los niveles de las presas que suministran de agua al Área Metropolitana de Nuevo León continúan a la baja, la presa La Boca, con capacidad para almacenar 40 millones de metros cúbicos de agua, pasó de tener un porcentaje del 37 por ciento el pasado 19 de mayo, a un 36.06 por ciento este domingo 26 de mayo.

La presa El Cuchillo, cuya capacidad de embalse es de mil 123 millones de metros cúbicos, sufrió una disminución, pues hace una semana contaba con 34 por ciento y actualmente cuenta con 33.06 por ciento.

En el caso de la presa Cerro Prieto, de igual manera disminuyó el almacenamiento, pues la semana anterior se tenía un 6 por ciento y esta semana tiene un porcentaje de 5.80 por ciento.

En la última semana, las altas temperaturas provocaron el aumento del uso de agua, y aunque se registraron pequeñas precipitaciones, no fue lo suficiente para que los escurrimientos impactaran a los embalses.

En un comparativo, entre el almacenamiento de hace una semana y el actual, basado en las cifras proporcionadas por la Comisión Nacional del Agua, se constató que las tres presas que se tienen en el estado sufrieron una disminución considerable.

Para los siguientes días se pronosticó que continúen las altas temperaturas en la entidad, por lo que seguirá el intenso uso de agua, sin embargo, no se estima que lleguen fuertes precipitaciones que ayuden a elevar los niveles de almacenamiento en alguno de los embalses.

Así, la sequía en el norte de México continúa y se acentúa ante la falta de lluvia, las presas del estado de Nuevo León están cerca de llegar a sus niveles más críticos.

La presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares, la cual actualmente tiene menos del seis por ciento de su almacenamiento, apenas puede seguir suministrando agua a la ciudad, gracias al sistema de bombas flotantes que recauda el líquido en una represa para que ingrese al acueducto.

A través de un comunicado el pasado sábado 25 de mayo, la Conagua informó que el embalse estaba a 5.85 por ciento de su nivel máximo, que tenía 17 millones 545 mil metros cúbicos de agua almacenada y que la extracción promedio era de mil 343 litros de agua por segundo.

Si se pudiera extraer hasta la última gota de agua, y considerando la evaporación, de mantener ese promedio de extracción por día, la presa Cerro Prieto podría abastecer de agua a Monterrey solo 124 días más.

Pese a esto, el suministro de agua en el Área Metropolitana no ha variado hasta ahora y los habitantes de la ciudad siguen consumiendo igual o más líquido.

Donde hay una situación de incertidumbre es en los ejidos aguas abajo de la presa Cerro Prieto, cuyos vecinos no reciben ni agua ni apoyo por parte de las autoridades.

Javier y Andrés Lozoya, integrantes de una familia, han habitado 72 y 68 años, respectivamente, en el ejido Cerro Prieto y relataron que nunca habían vivido algo similar. “Ya tenemos como cuatro años que no sembramos a causa de eso, de que nos falta el agua. Ahora ya ni para los animales, tenemos que acarrearla. Está un poco más crítico para nosotros, ya no sembramos”.

“Cosecha no hay porque, ¿cómo habrá fruto si no hay agua? Pensamos que si el Gobierno se está llevando el agua para Monterrey, pues que a la gente aquí le dé algo, porque nos están quitando el taco de la boca para llevarlo a otra parte. Creo que eso no es justo”, dijeron los lugareños.

Algunos agricultores ya no quieren arriesgar porque invierten más de lo que ganan.

El nivel de la presa El Cuchillo, ubicada en el municipio de China, continúa disminuyendo de manera alarmante, tanto así que en el lugar aparecieron nuevos y muy grandes islotes, debido al poco nivel de almacenamiento que tiene el embalse.

En un recorrido por este vaso se constataron las grandes extensiones de tierra que quedaron al descubierto en las últimas semanas, debido al descenso en el nivel de almacenamiento y a la falta de lluvias en la región

El Cuchillo inició operaciones en el año de 1993, contando con una capacidad para almacenar mil 123 millones de metros cúbicos de agua.

Actualmente, la sequía registrada durante los últimos años en la entidad, sumada a las altas temperaturas y el incremento del consumo de agua por parte de la población urbana, han hecho que esta presa se encuentre superando por poco el 30 por ciento de su capacidad.

Esto es evidenciado a simple vista, donde desde la zona del faro o el embarcadero puede verse la aparición de “penínsulas” e islotes de varios tamaños, los cuales anteriormente no eran apreciados, ya que estaban cubiertos por el nivel del agua.

Algunos de los visitantes recurrentes a esta presa señalaron los cambios que ha sufrido el vaso por la falta de lluvias en los últimos cuatro años.

“En el 2022 estábamos en la palapa de aquel lado, claramente son seis o siete metros menos de lo que tenemos ahorita de altura del agua, y bueno, pues ahorita como lo mencionábamos, 33 por ciento de agua sigue siendo una pecera para nosotros. Ahorita, como te decía, el calor de mayo estamos como a 41 grados”, comentó un visitante.

En el lugar se observa cómo la orilla cada vez se extiende más y el agua comienza a escasear. Durante el 25 de mayo de 2023, El Cuchillo se encontraba a 50.36 por ciento de su capacidad, es decir, contaba con 565 millones de metros cúbicos. Ahora, un año después, este mismo sitio cuenta con 33.35 por ciento de llenado, lo que significa un total de 374 millones de metros cúbicos, según reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Es decir, al paso de un año existe una diferencia de 191 millones de metros cúbicos menos en el vaso de China, los cuales fueron enviados a la urbe regia para consumo de sus habitantes.

Con información de La Jornada