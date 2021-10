‘No busco dinero’: Aparece ‘hija no reconocida’ de Vicente Fernández

El cantante Vicente Fernández se encuentra delicado de salud y hospitalizado desde hace casi dos meses tras sufrir una fuerte caída, así como su familia, estén pendientes de la evolución de la salud del cantante ranchero, incluso, en redes sociales ha reaparecido Ana Lilia Aréchiga, mujer que asegura ser hija no reconocida de ‘El Charro de Huentitán’.

La mujer afirmó que no ha intentado contactar a la familia de Vicente Fernández, pues no busca molestarlos; sin embargo, dice que se encuentra preocupada por la salud de “su padre” y espera tener una oportunidad para verlo.

“Lo único que queda es pedirle a Dios, yo no puedo decir nada porque no tengo comunicación con él, le pido a Dios que esté no sea su tiempo todavía para que me de permiso de poder conversar con él, no quiero fama solo que reconozca que tiene una hija y que esta hija no está mintiendo, ni le está pidiendo nada”, expresó Aréchiga.

Al ser cuestionada sobre si pensaba que había posibilidades de aparecer en el testamento de Fernández, la mujer dijo que no es algo que le preocupe ni cree que sea posible, además reiteró que sus intenciones con el intérprete ranchero no son económicas.

“No me interesa estar en su testamento, porque ese señor es mi padre desde que no era nadie, lo famoso, el apellido y las regalías son de la esposa y de los hijos, no necesito su dinero, no me hace falta su dinero... Solo quiero y necesito saber qué se siente abrazar a tu padre, es lo único que les pido, nunca les voy a quitar nada”, puntualizó.

Vicente Fernández solo tiene cuatro hijos reconocidos, Vicente, Gerardo y Alejandro, además de Alejandra, quien fue adoptada por el cantante y su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor ‘Cuquita’, con quien lleva casado desde diciembre de 1963.

(Tomado de Reporte Índigo)