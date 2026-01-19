Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones

La temporada de la NFL entra en su fase decisiva y el camino hacia el Super Bowl ya tiene definidos a sus protagonistas. A sólo dos partidos de conocer a los finalistas, cuatro equipos se mantienen en pie con la mira puesta en el trofeo Vince Lombardi y en la cita del domingo 8 de febrero. Broncos de Denver y Seahawks de Seattle, sembrados número uno de sus respectivas conferencias, buscarán confirmar su condición frente a Patriots de Nueva Inglaterra y Rams de Los Ángeles en las finales de Conferencia.

La actividad del domingo 25 de enero abrirá con el duelo por el título de la Conferencia Americana entre Patriots de Nueva Inglaterra y Broncos de Denver, programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Para los Patriots, este partido marca un punto de inflexión. Tras el cierre de la era de Tom Brady, el equipo volvió a los playoffs y lo hizo con autoridad. En su primer año como entrenador en jefe, Mike Vrabel reordenó al equipo y lo llevó a competir entre los mejores cuatro de la liga.

Nueva Inglaterra superó a Chargers de Los Ángeles en la ronda de comodines y posteriormente encontró la forma de imponerse a la defensiva de Texans de Houston, resultados que confirmaron la solidez del proyecto. El equipo llega con confianza, respaldado por ajustes defensivos oportunos y una ofensiva que ha sabido responder en momentos clave.