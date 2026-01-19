Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones
Patriots de Nueva Inglaterra enfrentarán a Broncos de Denver por el título de la AFC, mientras que Rams de Los Ángeles visitarán a Seahawks de Seattle en la NFC
La temporada de la NFL entra en su fase decisiva y el camino hacia el Super Bowl ya tiene definidos a sus protagonistas. A sólo dos partidos de conocer a los finalistas, cuatro equipos se mantienen en pie con la mira puesta en el trofeo Vince Lombardi y en la cita del domingo 8 de febrero. Broncos de Denver y Seahawks de Seattle, sembrados número uno de sus respectivas conferencias, buscarán confirmar su condición frente a Patriots de Nueva Inglaterra y Rams de Los Ángeles en las finales de Conferencia.
La actividad del domingo 25 de enero abrirá con el duelo por el título de la Conferencia Americana entre Patriots de Nueva Inglaterra y Broncos de Denver, programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Para los Patriots, este partido marca un punto de inflexión. Tras el cierre de la era de Tom Brady, el equipo volvió a los playoffs y lo hizo con autoridad. En su primer año como entrenador en jefe, Mike Vrabel reordenó al equipo y lo llevó a competir entre los mejores cuatro de la liga.
Nueva Inglaterra superó a Chargers de Los Ángeles en la ronda de comodines y posteriormente encontró la forma de imponerse a la defensiva de Texans de Houston, resultados que confirmaron la solidez del proyecto. El equipo llega con confianza, respaldado por ajustes defensivos oportunos y una ofensiva que ha sabido responder en momentos clave.
Del otro lado, Broncos de Denver regresaron al protagonismo apoyados, una vez más, en su defensa. En la ronda divisional lograron frenar a Bills de Buffalo y a su quarterback Josh Allen en un encuentro que se definió en tiempo extra. El proceso encabezado por Sean Payton comienza a mostrar resultados tras un arranque complicado, con Denver a un paso de volver al juego por el campeonato.
Sin embargo, el panorama no es del todo favorable. El equipo no contará con su quarterback titular, Bo Nix, quien sufrió una lesión de tobillo en los minutos finales del partido anterior. En su lugar, Jarrett Stidham asumirá la responsabilidad de conducir la ofensiva en un escenario de alta exigencia.
Más tarde, también a las 14:00 horas, Rams de Los Ángeles visitarán a Seahawks de Seattle en la final de la Conferencia Nacional. El enfrentamiento reúne a dos rivales divisionales que conocen bien sus fortalezas y debilidades. Los Rams llegan tras una ruta exigente: primero superaron a Panthers de Carolina en la ronda de comodines y luego resistieron las condiciones climáticas de Chicago para vencer a Bears en el Soldier Field.
Matthew Stafford ha sido un factor constante a lo largo de la temporada, reconocimiento que lo llevó a ser elegido All-Pro y a colocarse entre los candidatos al MVP. Para Los Ángeles, el reto será completar un recorrido complejo como visitante y dar un paso más hacia el Super Bowl.
Seattle, en cambio, contará con la ventaja de jugar en casa luego de una actuación contundente ante 49ers de San Francisco en la ronda divisional. El equipo ha encontrado equilibrio con su ataque terrestre, una defensiva que ha marcado diferencia y la conexión aérea entre Sam Darnold y Jaxon Smith-Njigba. Esa combinación ha permitido a los Seahawks de Seattle consolidarse como uno de los equipos más consistentes de la temporada y mantenerse a una victoria de regresar al escenario más importante de la NFL.
Ambos duelos decisivos podrán verse a través de DAZN y Canal 5.