¿Qué es el trend 2016? Famosos, marcas y streaming se unen para recordar ese año
Este 2026 se ha convertido en un año en el que estrellas de cultura pop han impulsado en redes sociales un trend que invita a reflexionar sobre el pasado y el presente
Aunque podría parecer solo un trend más en redes sociales, como tantos otros, este año ha tomado fuerza una mirada colectiva hacia todo aquello que en 2016 representaba seguridad, lo “icónico”, lo novedoso y, sobre todo, un futuro esperanzador. Por ello, no resulta extraño que famosos, marcas y plataformas de streaming se hayan sumado a mantener vivo el recuerdo de cómo fue ese año en la música, el entretenimiento, la moda y el internet.
No se puede minimizar el impacto de la nostalgia al reencontrarse con las modas que tuvieron su auge en aquel periodo: canciones, estilos de vestir, colores, celebridades, actores e incluso los filtros que dominaron las aplicaciones de fotografía.
Las principales páginas de TikTok e Instagram vuelven a llenarse de imágenes granuladas y de baja calidad, filtros extravagantes y de colores fantasía, estética vintage, maquillajes cargados y creativos, skinny jeans, canciones pop pegajosas y coreografías con mímica, inundando el entorno digital de recuerdos y melancolía.
¿BIENVENIDA CON ACTITUD?
Frases como “el 2026 es el nuevo 2016” o “bienvenido, 2016 2.0” se han repetido constantemente en los feeds de redes sociales. Cantantes, deportistas, actrices y diversas figuras públicas se han sumado a esta tendencia. De acuerdo con el medio estadounidense People, el hashtag #2016 ha superado los 1.7 millones de publicaciones en TikTok.
Una de las afirmaciones más recurrentes en la industria del entretenimiento es que “las modas siempre regresan”. Las razones son múltiples, pero una de ellas responde a la sobreestimulación y saturación digital que caracteriza a la vida moderna. En aquel entonces, la vida parecía avanzar a un ritmo más lento, bajo la premisa de “vivir el presente”.
La velocidad con la que evoluciona la tecnología y el crecimiento constante de las herramientas digitales generan un hartazgo social. En la búsqueda de un respiro, muchas personas encuentran refugio en los recuerdos de una época más simple y relajada. “La nostalgia siempre es complicada, porque creemos que al hacer o consumir algo vamos a sentir lo mismo que sentíamos entonces, cosa que nunca ocurre”, explica la profesora Jessica Maddox en entrevista con CNN.
Otro factor clave es generacional: quienes en 2016 disfrutaban de las ventajas de la juventud, hoy son adultos que buscan encajar en un entorno percibido como hostil y lleno de presiones, utilizando este ejercicio nostálgico como una vía de escape. A ello se suma el inicio de un nuevo año y el panorama incierto que se vislumbra en 2026, con tensiones en la política internacional.
Un elemento adicional que impulsó el regreso de estas modas fue el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things. La primera entrega de la serie debutó en julio de 2016 y marcó la adolescencia de toda una generación.
EL POP, EL REY
En 2016, el pop dominaba las listas de popularidad, acompañado de géneros alternativos y urbanos como el reguetón. Artistas como Justin Bieber, Melanie Martínez, J Balvin, Maluma, Rihanna, Drake, Coldplay, The Chainsmokers, Zayn Malik, Ed Sheeran, Ariana Grande y Taylor Swift encabezaban las plataformas musicales.
Un panorama muy distinto al actual, dominado por el K-pop, los corridos tumbados y las propuestas impulsadas por youtubers e influencers.
Las fotografías compartidas en redes sociales solían ser de baja calidad, con filtros graciosos y collages saturados que explotaban las entonces nuevas herramientas de Instagram, donde las publicaciones de Kylie Jenner marcaban tendencia.
En contraste, la muerte de Juan Gabriel y el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos ocupaban las portadas de los principales periódicos.
VIDEOJUEGOS Y MODA
En cuanto a la vestimenta, predominaban estilos desenfadados: chalecos con flecos, pantalones con estampados animales, medias con efecto galaxia, blusas de hombros descubiertos, gargantillas, playeras gráficas y tenis blancos, piezas básicas en los clósets de miles de personas.
Los pasatiempos favoritos incluían las manualidades creativas y el fenómeno global de Pokémon Go, que invitaba a pasar más tiempo al aire libre.
Aunque muchos critican este regreso nostálgico, también puede entenderse como una respuesta natural ante un presente marcado por guerras, crisis económicas y pérdidas constantes. Voltear hacia 2016 resulta, aunque sea por momentos, un consuelo para continuar con el día a día.
(Con información de El Universal y EFE).