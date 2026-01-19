Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

La presidenta detalló que la planta estaba orientada principalmente a la fabricación de vehículos eléctricos , un sector que se vio impactado tras la cancelación de estímulos en Estados Unidos.

Al abundar sobre las negociaciones del T-MEC , Claudia Sheinbaum explicó que el reciente despido de mil 900 empleados en la planta de General Motors en Ramos Arizpe, Coahuila , obedeció a ajustes en su línea de producción, no al cierre de la instalación.

Sheinbaum subrayó que este tipo de decisiones responden a cambios en políticas públicas internacionales y no a una pérdida de competitividad de México dentro del mercado automotriz.

CAMBIO EN ESTÍMULOS DE EU AFECTÓ PRODUCCIÓN

Sheinbaum recordó que durante el gobierno de Joe Biden se otorgaron incentivos para impulsar la producción de autos eléctricos en Estados Unidos, lo que favoreció ciertos esquemas industriales.

Sin embargo, explicó que dichos estímulos fueron cancelados por la actual administración estadounidense, lo que obligó a varias empresas, incluida General Motors, a reajustar su producción.

Este cambio provocó una disminución temporal en la demanda de ciertos modelos eléctricos, impactando directamente el empleo en plantas especializadas como la de Ramos Arizpe.

‘Qué parte están cerrando de la producción, principalmente lo que tiene que ver con vehículos eléctricos, Estados Unidos con el presidente Biden dio incentivos muy importantes para la fabricación de vehículos eléctricos principalmente lo relacionado con el cambio climático, a partir de estos incentivos hay cambios en las cadenas de producción para producir más vehículos eléctricos para exportación de todas estas empresas y GM tiene una planta muy importante en México para exportar a los Estados Unidos y para el mercado interno, entonces al quitarse estos incentivos del vehículo eléctrico entonces ellos tienen que cambiar su orientación en la producción dado que ya no cuentan con estos incentivos de EU para vender los autos eléctricos, de todas maneras siguen con inversiones y en el caso de Coahuila estamos trabajando ahí con el Gobernador (Manolo Jiménez) para que pueda resolverse’.

GENERAL MOTORS MANTIENE INVERSIÓN EN MÉXICO

La presidenta fue enfática al señalar que, pese a los despidos, General Motors no se va de México. Por el contrario, anunció que la empresa mantiene una inversión de mil millones de dólares en el país.

Destacó que México sigue siendo estratégico para la industria automotriz por su integración comercial, infraestructura y mano de obra calificada bajo el marco del T-MEC.

Para Sheinbaum, este anuncio demuestra que el ajuste laboral es un fenómeno coyuntural y no una señal de desindustrialización.

COORDINACIÓN CON COAHUILA PARA ATENDER EL IMPACTO

Sheinbaum informó que el Gobierno Federal trabaja de manera coordinada con el Gobierno de Coahuila para atender las consecuencias del despido de trabajadores.

Indicó que uno de los temas prioritarios en la entidad es la situación de Altos Hornos de México, cuya resolución legal avanza mediante una subasta que definirá el futuro de la planta y espera se resuelva en febrero de este año.

La presidenta destacó que AHMSA es clave para la economía regional y su reactivación ayudaría a absorber parte de la fuerza laboral afectada.

‘La compra de carbón de CFE para la planta de Petacalco fue muy importante porque se diversificó y por otro lado la resolución del tema de AHMSA que es muy importante para Coahuila y esperamos que en el próximo mes, máximo mes de febrero, se pueda resolver la subasta de esta planta que la pospuso la jueza, un tiempo y que se pueda resolver para poder recuperar la planta de AHMSA que es fundamental para Coahuila y para los trabajadores y en general toda la derrama económica que ha sido muy compleja, particularmente para la región de Monclova’

VISIÓN DE SHEINBAUM SOBRE LA TRANSICIÓN INDUSTRIAL

La mandataria sostuvo que México atraviesa una etapa de transición industrial, marcada por cambios tecnológicos, energéticos y comerciales a nivel global.

Señaló que el papel del Estado es acompañar estos procesos, proteger el empleo y facilitar nuevas oportunidades laborales para los trabajadores afectados.

Reiteró que su gobierno mantendrá el diálogo con empresas y gobiernos estatales para garantizar estabilidad y certidumbre económica.

