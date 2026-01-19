¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina en 2026?

Actualmente, los beneficiarios de la Pensión del Bienestar (adultos mayores, mujeres, madres trabajadoras y personas con discapacidad) reciben su pago bimestral a través de la Secretaría del Bienestar, bajo la titularidad de Ariadna Montiel; sin embargo, hay otros programas sociales de los cuales no sabemos su próxima fecha de pago.

Es el caso de la Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina, esto siendo una ayuda esencial para millones de familias mexicanas. Estos programas sociales se entregan a estudiantes de secundaria, preparatoria y bachillerato, así como próximamente a alumnos y alumnas de primaria de 4°, 5° y 6°.

¿CUÁNDO PUBLICAN CALENDARIO?

Cabe destacar que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) aún no ha publicado oficialmente las fechas de depósito para este nuevo ciclo. Aunque actualmente se encuentran en el proceso de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

Aunque, de acuerdo con el comportamiento de años anteriores, se prevé que el calendario oficial de pagos se dé a conocer la primera semana de febrero, la misma del primer festivo oficial del 2026.

Pero el único pendiente para la dispersión, es el anuncio del coordinador Julio León. Tradicionalmente, los depósitos bimestrales se realizarán de manera escalonada en orden alfabético según el apellido inicial del beneficiario.

ENTREGA DE TARJETAS

Desde el 5 de enero de 2026, comenzó la dispersión de las tarjetas del Banco del Bienestar para beneficiarios de las becas Benito Juárez y Rita Cetina. Será en los planteles donde se realizarán la entrega del plástico a las familias de los estudiantes beneficiarios.

La CNBBBJ indicó a los nuevos beneficiarios qué es lo que lo sigue después de haber recibido la tarjeta del Bienestar. A través de sus redes sociales, la dependencia señaló que lo primero que se recomienda es guardar bien el plástico, así como mantenerse atento de los canales oficiales, ya que ahí se informará cuándo se depositará el primer pago.

Asimismo, hizo un llamado a tener paciencia e informó que la tarjeta se activará cuando llegue el primer depósito, además, señaló que se deberá cambiar el NIP de la misma.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECOGER TU TARJETA DEL BIENESTAR

La CNBBBJ también dio a conocer la documentación necesaria para recoger la tarjeta, la cual varía dependiendo de si el beneficiario es mayor o menor de edad. En el caso de los estudiantes menores de 18 años, deberán acudir acompañados del adulto registrado durante el proceso de inscripción.

Si el beneficiario es menor de edad, deberá presentar:

- Acta de nacimiento

- CURP

- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

- Mientras que la madre, padre, tutora o tutor registrado deberá llevar:

- Identificación oficial vigente (original y copia)

- Acta de nacimiento

- CURP

Si el beneficiario es mayor de edad, deberá presentar:

- Identificación oficial vigente (original y copia)

- Acta de nacimiento

- CURP

- Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Los documentos deberán entregarse en original y copia para su validación en el módulo correspondiente.

Una vez recibida la tarjeta, la CNBBBJ sugiere realizar el cambio del NIP en cajeros del Banco del Bienestar. La dependencia recomendó elegir una combinación de cuatro dígitos fácil de recordar pero segura, con el propósito de evitar contratiempos en los posteriores depósitos de la beca.

BECA RITA CETINA PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA

Este año comenzará la entrega de la Beca Rita Cetina 2026, un apoyo económico dirigido a niñas y niños que cursan la educación primaria en escuelas públicas. El objetivo es apoyar a las familias en la compra de útiles y uniformes escolares, como parte del fortalecimiento de las Becas para el Bienestar por parte del Gobierno de México.

Las familias beneficiarias podrán recibir entre 2,500 y hasta 5 mil pesos, dependiendo del número de estudiantes de primaria que tengan inscritos en el programa.

A partir de febrero de 2026 se llevarán a cabo asambleas informativas con madres, padres, tutoras y tutores. En estas reuniones se explicarán los detalles del programa, entre ellos las fechas y proceso de registro, entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y la forma de dispersión del apoyo.

El pago se realizará exclusivamente a través de tarjetas del Banco del Bienestar. Las autoridades han señalado que no existen intermediarios autorizados para gestionar la beca. En caso de que alguna persona solicite pagos para realizar trámites, se trataría de una estafa.

Se espera que concluya los procesos de ingreso a la Beca Rita Cetina para el mes de marzo de 2026.

MONTOS DE LA BECA RITA CETINA Y BECA BENITO JUÁREZ EN 2026

Con los nuevos cambios que tendrán las Becas para el Bienestar, los montos serán modificados conforme a las integraciones y ampliación de la cobertura del apoyo económico de educación básica y media superior del 2026.

Beca Rita Cetina

Este dependerá del momento en que la familia comenzó a formar parte del programa y el nivel educativo de los alumnos y alumnas:

Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con:

- 1 estudiante de primaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de primaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales.

- 1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales.

Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con:

- 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales.

Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026):

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $ $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales.

Beca Benito Juárez

Este programa social no tendrá cambios o integraciones, como es el caso de primaria en la Beca Rita Cetina, por lo que su monto será de 1,900 pesos bimestrales, que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA?

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional.

A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Mientras que los alumnos de primaria de 6°, 5° y 4° se les será abierta la convocatoria en enero del 2026, pero para quienes cursen 3°, 2° y 1° grado tendrán que esperarse hasta septiembre de 2026.

Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal.

¿QUÉ ES LA BECA BENITO JUÁREZ?

El programa social de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez es destinada a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida.

Además, busca reducir la deserción escolar, el cual es uno de los mayores retos del nivel educativo en preparatoria y bachillerato. Cabe destacar que antes del registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez realizó asambleas informativas en planteles, donde se resolvían dudas de los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el programa social.