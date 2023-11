No hay deudas del Gobierno con proveedores: AMLO

“Estamos prácticamente al día, no tenemos deuda con proveedores. Hay algunas demoras en el caso de Pemex, que por cierto ya se están poniendo al corriente, pero no tenemos deuda con proveedores”, mencionó,

DESCARTA CRISIS

En su conferencia matutina el presidente López Obrador recordó que no se permiten los lujos ni los derroches como parte de la política de austeridad que impulsó desde el primer día de su mandato con el fin de generar ahorros para la población.

“No tenemos crisis económica, no tenemos devaluación; el peso está muy fuerte, como no se veía en 50 años, así es, histórico, y pues esto nos está permitiendo que cada vez llegue más inversión al país”, mencionó el presidente.

“La gente es la que recibe los beneficios y nosotros estamos para apoyar lo que es bueno para el pueblo y no permitir la corrupción”, declaró en “La Mañanera”.

“¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues que se está apretando el cinturón el gobierno, no el pueblo. Esa es la austeridad republicana y por eso nos alcanza porque si no hay corrupción y, esa es la fórmula mágica, si no hay corrupción y no hay derroche en el gobierno, lujos en el gobierno, el presupuesto alcanza, rinde”, puntualizó.