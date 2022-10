‘No hay ningún acuerdo ni pacto’... AMLO descarta diálogo con el narco, como propone Manuel Espino (video)

“Sí, nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad, y en el caso del combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada, como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera, una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Cuando ya no hay frontera como sucedía antes, es caos”, expresó el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en La Paz, Baja California Sur, el político tabasqueño aprovechó para reprochar que durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia, aunque no mencionó al Cártel de Sinaloa.

“Imagínense, en el tiempo de Calderón, que el secretario de Seguridad Pública, García Luna tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia y era el secretario de Seguridad Pública, que además era el hombre fuerte de Calderón. Ahora sí que qué esperanzas, si la delincuencia estaba metida en el Gobierno”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El presidente añadió que cuando no existe esa separación, “cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde termina el Gobierno, pues no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren y qué hacían antes, pues se protegía a unos y se perseguía a otros. Ese eran los acuerdos. Acá no pasa eso y nunca va a pasar de que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delitos, cero impunidad, sea quien sea”, agregó.

Publicidad

“Dicen ‘¿no va a cambiar la estrategia?’, claro que no, ¿y por qué no la voy a cambiar? Primero porque estoy convencido, absolutamente convencido de que la paz es fruto de la justicia, estoy absolutamente convencido de que el ser humano no es malo por naturaleza, porque algunos así creen, yo sostengo que todos los seres humanos somos buenos”, finalizó López Obrador.

Espino propone pacto con el narco

Manuel Espino le propuso al gobierno federal un acuerdo con grupos de la delincuencia organizada para intentar pacificar al país.

Publicidad

El ex dirigente del PAN y exfuncionario de este gobierno federal explicó su propuesta en un foro del Senado de la República. Ayer se reunió personalmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque dijo que no trató el tema con él.

Dijo que mandó su propuesta de diálogo a grupos de la delincuencia y “solamente recibió respuesta de dos”. En el gobierno mexicano, le mandó su propuesta al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Su propuesta es buscar un arreglo en el que se establezca que los grupos criminales no pueden nombrar ni sobornar funcionarios, además que se presenten una serie de conductas no permitidas.

Publicidad

A cambio, no se abrirán nuevos procesos penales.

Se trata, dijo, de establecer un periodo de absoluto respeto entre ambas partes.

La propuesta que hizo fue, en resumen:

Publicidad

Un gobernante no puede gobernar con ellos, eso es complicidad; contra ellos tampoco, eso es guerra, ya lo vivimos...

A pesar de ellos tampoco, sin ellos tampoco; (hay que) proponerles una temporada de absoluto respeto; ‘tu crimen organizado no puedes nombrar a un funcionario’, eso está pasando en varios estados.

Hay que proponerles que haya absoluto respeto, ‘yo no te infiltro, no me meto en tu estructura, tú no te metas en este lado’. Y en lugar que tu dinero se lo des en maletas a funcionarios vemos qué hacemos con el dinero.

Publicidad

No le vuelves a dar dinero a ningún funcionario a cambio de que te dejen libre ningún camino.

Hay procesos judiciales abiertos, instalados, de tiempo atrás, no te voy abrir nuevos, pero los que se resuelvan que vienen atrás... pero el tiempo que acordemos tú no vas a hacer tales o cuales cosas.

Hay propuestas que ‘ya no comercies cristal, regresa a la marihuana’, prefiero eso, señaló.

Publicidad