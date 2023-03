‘No nos dejaban hablarle’; situación económica de Norma Lizbeth, el motivo de burlas y bullying

SIGUEN CASOS DE BULLYING EN LA SECUNDARIA

Han salido a la luz diferentes versiones sobre el caso y el porqué Norma Lizbeth fue víctima de constantes burlas. Una alumna del plantel, aseguró que dentro del mismo, “eran intimidados” por decenas de compañeros, incluso, tenían prohibido hablar con la joven fallecida.

“No nos dejaban hablarle a nadie porque según éramos sin dinero [...] siempre los trataban así, que según nosotras no teníamos dinero y no teníamos derecho de estar en esa escuela”, señaló Estefany, estudiante de la Normal de Teotihuacán y amiga de la víctima.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Azahara Aylin ‘N’, tras presunto homicidio de Norma Lizbeth

Un grupo de alumnos del tercer grado, según la menor, discriminaban a quienes eran de escasos recursos, señalándolos por su situación económica.

“Yo le empecé a hablar [a Norma] porque siempre la vi sola y vi que le decían groserías y no es justo porque se llevaron a una gran amiga”, lamentó, también afirmando que Azahara era una de las agresoras más comunes de Lizbeth.

“Me pegaban, me ofendían, me discriminaban por mi color. Norma era mi amiga, ella junto conmigo les tenían prohibido a los demás niños hablarnos [...] Junto a sus amigos y junto a la niña que le pegó, nos tenían intimidados a varios de los compañeros”, dijo.

Pese a que intentaron alertar a las autoridades escolares sobre las agresiones del grupo de tercero, éstas apuntaron que eran “diferencias normales” entre jóvenes, por lo que no hubo respuesta. Este poco trato de los docentes, ocasionó que se lograra la separación del cargo de la directora.

Mientras, Estefany asegura que Azahara “no estaba sola”, pues hubo otros compañeros que constantemente la agredían a ella y otros estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: Agresora de Norma Lizbeth enfrentaría hasta 5 años de internamiento preventivo

“Queremos que no sólo la investiguen a ella [...] No era ella sola, había varios niños que nos golpeaban y nos amenazaban con que no habláramos [...] Queremos que todo cambie y que ya no sigan esos niños en la escuela, porque se nos fue Norma, pero seguimos varios que también somos víctimas de bullying y de agresiones de esos que siguen en la escuela”, expresó.

CARENCIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

La organización Tejiendo Redes Infancia calificó que hubo una serie de omisiones dentro del plantel, ocasionando así la muerte de Norma Lizbeth.

“Es importante hacer notar que existe una cadena de responsabilidades entre la escuela, servicios de salud y protección infantil estatal, quienes fueron omisas, negligentes o cómplices desde la fecha de la agresión hasta la muerte de la niña”, acusan.

Igualmente, infieren que estos actos son sólo un reflejo de una sociedad violenta, y reducir el bullying como “problemas entre niños y niñas” sólo evade la responsabilidad adulta, así como las obligaciones que tienen las instituciones con los menores.