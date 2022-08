CDMX.- El crimen organizado está erosionando no la vida política, sino la vida en el país. Hay zonas enteras del país que están bajo su control y son disruptivas para el día a día de la convivencia, dijo el ex consejero presidente del que fue el Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, quien aseguró que este no es un asunto que competa a las autoridades electorales.

Al participar en la reunión plenaria de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que lo más grave es lo que ocurrió en las elecciones de 2021 con las amenazas contra candidatos, asesinatos de políticos y secuestros.

“Esto no lo había visto antes. Fue como si (el crimen organizado) hubiera decidido entrar en la arena electoral. Cuando anteriormente, es lo que creo, veían desde lejos el desarrollo de los comicios y luego presionaban a las autoridades Hoy no, porque irrumpieron en la vida electoral”.

Woldenberg aseguró que el Instituto Nacional Electoral no puede hacer nada al respecto, porque, dijo, es un asunto de policías, Ministerios Públicos y jueces. “Es decir, que el aparato de justicia funcione”, expuso.